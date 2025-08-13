點點心X三麗鷗聯名餐點明天登場　4款可愛周邊限量發售

▲「點點心」與三麗鷗明星「人魚漢頓、大耳狗喜拿」合推聯名企劃。（圖／緯豆集團提供）

記者黃士原／台北報導

緯豆集團旗下港點人氣品牌「點點心」，今年暑假攜手超人氣三麗鷗明星「人魚漢頓、大耳狗喜拿」合推聯名企劃，8月15日至10月15日於全台19間門市登場，除了美食盲盒概念搬上餐桌，還推出8款聯名餐點與限量周邊商品，以及累積消費回饋現金券。

▲點點心X三麗鷗盲抽豬仔包。

點點心表示，本次聯名活動最大亮點，就屬「點點心X三麗鷗盲抽豬仔包」，明星角色「豬仔」搖身一變為可食用版的盲盒外盒，開蓋即可獲得隨機出餐的「大耳狗喜拿香草卡士達包」或「人魚漢頓焦糖牛奶包」。

此外，點點心同步推出多款限定餐點，包括點點心X三麗鷗櫛瓜鮮蝦餃、麻糬Ｑ餡豬仔蛋塔、肉桂冰火菠蘿油、漢頓沁涼氣泡飲、大耳狗可爾必思氣泡飲、QQ芋圓漢頓燉奶、大耳狗楊枝甘露燉奶，好吃更好拍。

▲點點心X三麗鷗肉桂冰火菠蘿油。

不只萌系美食，還有4款可愛周邊商品，全數限量發售，售完為止。包含點點心X三麗鷗的MagSafe磁吸氣囊支架、以港點蒸籠為造型的多功能搖搖樂鑰匙圈，以及可摺疊收納、防水的聯名野餐墊。



活動期間至全台點點心門市用餐，單筆消費含任一點點心X三麗鷗聯名餐點並滿1000元，即可獲贈「點點心X三麗鷗大耳狗喜拿/人魚漢頓圖鑑貼紙」1張，款式隨機出貨，以及「點點心X三麗鷗明信片」1張，可持明信片至點點心19家門市領檯壓印蓋章留念，19家門市圖章款式各有不同。

▲「黑毛屋」持續擴展版圖，新據點落腳台北中山區雙城街，8/14正式開幕。（圖／乾杯提供）

另外，「黑毛屋」持續擴展版圖，新據點落腳台北中山區雙城街，明日正式開幕，店鋪面積約53坪，設有50席座位，主打涮涮鍋、壽喜燒、水炊鍋與摩滋鍋4大經典日式鍋物，及現正熱銷的夏季限定番茄鍋，營業時間延長至晚間11點，滿足多元用餐時段需求。

黑毛屋肉品包含有日本A5和牛、西班牙伊比利豬，以及今年引進、以天然方式飼養的PURE RARE芬蘭豬，380元起即可享受純淨風味與滿滿安心。餐廳也推出不到500元即可品味日本A5和牛的切落火山壽喜燒套餐。