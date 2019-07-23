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當機長不是夢！日本飯店把「駕駛艙」搬進房內　能體驗開飛機

點評：超酷～
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▲東急羽田卓越大飯店。（圖／羽田 エクセルホテル東急）

▲東急羽田卓越大飯店新增飛行模擬器。（圖／羽田 エクセルホテル東急

文／麗塔

比起當旅客在半空中飛翔，駕駛飛機並不是每個人都有的經驗。現在日本有旅館業者在客房當中增加了「飛機模擬器」讓旅客可以體驗飛行。

根據CNN報導，位在羽田機場第二航廈的東急羽田卓越大飯店（Haneda Excel Hotel Tokyu）的其中一間套房中，現在增設了波音737-800的飛行模擬器。旅客在白天時能在專業人員的指導下體驗開飛機，晚上則是變身普通客房，體驗開飛機90分鐘的體驗費用約為10000元台幣，而房間價格約8000元左右。

▲東急羽田卓越大飯店。（圖／羽田 エクセルホテル東急）

▲東急羽田卓越大飯店位在羽田機場第二航廈。（圖／羽田 エクセルホテル東急）

事實上，業者思考的是如何在飯店紅海競爭中，擁有自己的辨識度，因此推出飛機模擬器體驗，大約斥資一千萬日幣重新裝潢房間；業者表示，推出後到目前為止的反應都非常良好。這個裝有飛機體驗器的特別套房（Superior Cockpit Room）已經於7月18日開放訂房。

地址： 3 Chome-4-2 Hanedakuko, Ota City, Tokyo 144-0041日本
電話： +81 3-5756-6000

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關鍵字： Haneda Excel Hotel Tokyu 東急羽田卓越大飯店 日本旅遊 羽田機場 飛機模擬器

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