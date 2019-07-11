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沖繩終於有7-11了！一口氣開14間分店　填滿日本地圖上唯一留白

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▲▼日本7-11,便利商店,超商,東京羽田機場超商。（圖／記者李姿儀攝）

▲日本7-11。（圖／ETtoday資料照）

記者蔡玟君／綜合報導

從即日起到沖繩玩，也有7-11可以逛了！日本7-11在7月11日這天進軍沖繩，同日14間位於沖繩的分店一口氣開幕，讓7-11終於制霸日本47都道府縣，填滿地圖上那唯一空白處。

過去沖繩縣內僅有全家便利商店與LAWSON兩大便利商店品牌，讓許多旅客疑惑，甚至成為熱搜關鍵字。根據日本媒體報導，由於7-11擁有自家品牌的食品與商品，過去由於預估物流成本太高，而無法順利進軍沖繩，為了解決此問題，現在日本7-11在當地設立子公司以及便當與蔬果工廠，確保商品能有效率的運送至沖繩縣內各地分店。

▲▼日本7-11,便利商店,超商,東京羽田機場超商。（圖／記者李姿儀攝）

▲以後在沖繩也可以逛小7了。（圖／ETtoday資料照）

在11日這天，14間7-11沖繩分店同時開幕，吸引超過200人排隊，日本7-11甚至利用沖繩在地食材，以自家食品品牌推出多樣沖繩縣定飯糰、便當等商品。根據日本7-11規劃，未來5年內將會在沖繩開設250間分店，與330間全家便利商店分店、230間LAWSON分店搶占沖繩市場。

沖繩14間7-11地址一覽表

糸満兼城サンプラザ糸満店
地址：沖縄県糸満市兼城400

糸満座波店
地址：沖縄県糸満市字座波1071-1

糸満真栄里東店
地址：沖縄県糸満市字糸満1582

国際通OTSビル店
地址：沖縄県那覇市松尾1丁目2番3号

国際通松尾1丁目店
地址：沖縄県那覇市松尾1丁目4-5

東風平JAおきなわ店
地址：沖縄県島尻郡八重瀬町東風平388

新天地浮島店
地址：沖縄県那覇市松尾2丁目20-5

北谷北前1丁目店
地址：沖縄県中頭郡北谷町北前1丁目20番1

豊見城金良店
地址：沖縄県豊見城市字金良108-1

豊見城中央店
地址：沖縄県豊見城市字豊見城458-1

那覇小禄1丁目店
地址：沖縄県那覇市小禄1丁目19-20

那覇金城2丁目店
地址：沖縄県那覇市金城2丁目2番1

那覇新都心公園前店
地址：沖縄県那覇市おもろまち4丁目17-1

那覇松山1丁目店
地址：沖縄県那覇市松山1丁目3番9号

關鍵字： 7-11 日本旅遊 沖繩旅遊 日韓風

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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