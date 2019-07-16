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基隆超澎湃鍋物！超暖胃燒酒烏骨雞鍋　菜盤多到滿出來

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▲基隆暖鍋物，特色燒酒烏骨雞鍋。（圖／安妮的天空提供）

▲基隆暖鍋物火鍋，給料澎湃不手軟。（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供，下圖同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

基隆是一個靠海的城市，除了郵輪旅遊之外，基隆的美食也常常出現在許多特別的海鮮料理。這間位在基隆義二路巷子裡的暖鍋物，除了營業時間到凌晨四點之外，使用的海鮮也幾乎都是從附近的崁仔頂漁市購買或是從漁港直送，可說是新鮮十足。

▲基隆暖鍋物，特色燒酒烏骨雞鍋。（圖／安妮的天空提供）

▲海鮮都是從漁港或崁仔頂魚市新鮮直送。

穿過一樓的夾娃娃機店，才會來到位於二樓的暖鍋物，店內空間不會過於擁擠，還有植栽牆點綴環境。雖然桌子有大桌面的設計，但食材都上桌後也是被塞得滿滿的。

▲基隆暖鍋物，特色燒酒烏骨雞鍋。（圖／安妮的天空提供）

▲店內空間不大，因此有限制用餐時間90分鐘。

暖鍋物的菜單種類也非常繁多，從湯底、肉品的等級和海鮮等都有很多樣化的選擇，其中燒酒烏骨雞和牛奶起司等鍋也都是這裡的特色之一。這裡的烏骨雞鍋上桌之後還不能馬上吃，需等服務人員用麻油爆香雞肉，再放進高湯和米酒裡。最後還會點火讓多餘的酒氣都揮發掉。高湯也是使用多種中藥材去熬製而成，讓雞肉吃起來都是中藥和米酒香，特別有餘韻。

▲基隆暖鍋物，特色燒酒烏骨雞鍋。（圖／安妮的天空提供）

▲點火之後，酒氣揮發，留下的都是米酒香氣。

▲基隆暖鍋物，特色燒酒烏骨雞鍋。（圖／安妮的天空提供）

▲餘韻十足的燒酒烏骨雞鍋。

牛奶鍋也會特別附上起司片，除了加入湯底使其更濃郁之外，還能用煮熟的肉包一點起司片，滾過之後入口，是老闆推薦的特殊吃法。

▲基隆暖鍋物，特色燒酒烏骨雞鍋。（圖／安妮的天空提供）

▲肉片包著起司的特別吃法。

而桌上一桶一桶的就是這裡的菜盤了，裡頭堆疊了滿滿滿的蔬菜跟火鍋料，除了基本的豆腐、青菜、各式蔬菜和火鍋料外，還有蝦子跟大顆的蛤蜊，不用主食上桌，光菜盤就已經非常豐富。

▲基隆暖鍋物，特色燒酒烏骨雞鍋。（圖／安妮的天空提供）

▲多到快滿出來的木桶菜盤。

吃火鍋的時候，醬料與甜點往往也是精隨所在。暖鍋物的飲品和冰淇淋都是無限供應，有奶茶、汽水之外和各種茶包外，甚至還有綠豆湯等甜品。還有泰國品牌的冰淇淋。醬料區也多達十種以上的調味料，完全不輸高檔的火鍋餐廳。

▲基隆暖鍋物，特色燒酒烏骨雞鍋。（圖／安妮的天空提供）

▲種類繁多的醬料區。

▲基隆暖鍋物，特色燒酒烏骨雞鍋。（圖／安妮的天空提供）

▲繽紛的沙漏，是用來計時海鮮的下鍋時間。

為了避免人潮尖峰，這裡還特別推出平日下午的非巔峰用餐時間免費招待肉盤或海鮮的優惠，加價還能肉加倍，營業到凌晨四點也非常適合夜貓族消夜來飽餐一頓。

▲基隆暖鍋物，特色燒酒烏骨雞鍋。（圖／安妮的天空提供）

▲暖鍋物菜單。

暖鍋物
地址:基隆市 義二路2巷5號
電話:02 2427 8666
營業時間:上午11:00 – 上午4:00

關鍵字： 火鍋 海鮮 基隆 基隆美食 美食情報 北台灣美食 暖鍋物

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