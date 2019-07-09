歐風絕美餐廳、未開先紅日式遺址！「基隆包玩包吃」新提案

點評：重新認識基隆了！

▲睽違5年，基隆嶼6月25日開放登島。（圖／記者林敬旻攝）

記者彭懷玉／基隆報導

封島5年的「台灣龍珠」基隆嶼6月25日開放登島，將基隆觀光推向另一高峰，再加上這幾年文化部的「大基隆歷史場景再現整合計畫」，正濱漁港前的彩色小屋只是其一，未來在阿根那造船廠、基隆要塞司令部校官眷舍等歷史遺跡，都將逐一展現新風貌。玩累了，再到充滿新鮮海味的特色餐廳用餐，一日遊跟著這樣排，免燒腦也能玩得開心又豐富。

▲阿根那造船廠未來計畫改建成複合式空間，包括景觀平台、餐廳、書店等，嶄新面貌勢必帶來新一波討論度。（圖／記者林敬旻攝）

1.阿根那造船廠

始建於1929年的日據時代，並於1939年完工，目地是日人要將金瓜石的金子運出去，同時這裡也曾是可停靠1000噸遠洋漁船的港口造船廠，荒廢數年後，因為曾是《美國隊長》的拍攝地，加上「廢墟風」場景深受IG客喜愛，縱使現在只留下巨大殘骸，仍不減其神秘魅力。令人興奮的是，基隆市文化局說，未來計畫會改建成複合式空間，包括景觀平台、餐廳、書店等，嶄新面貌勢必帶來新一波討論度。

▲基隆要塞司令部工地主任表示，工程預計在明年1月完工。（圖／記者彭懷玉攝）

2.要塞司令部校官眷舍

去年10月30日進行修復的要塞司令部校官眷舍，是日人在1930年蓋的，目前只剩下遺構，但仍看得見日式建築原形，像是廚房、衛浴（風呂）等空間，還有配合基隆潮濕多雨的氣候，而使用雨庇、加高門檻、加寬排水溝等。據工地主任表示，工程預計在明年1月完工，未來想必會成為歷史迷朝聖新亮點。

▲要塞司令部校官眷舍只剩下遺構，但仍可窺見日式建築原形，像是廚房、衛浴（風呂）等空間。（圖／記者林敬旻攝）

▲市長官邸外頭壁面藏有小細節，是日式建築中特有的「13面磚」。（圖／記者彭懷玉攝）

3.市長官邸

市長官邸於2014年修復後免費開放，原本是松浦新平的和洋式住宅，建於1932年（昭和7年），解說人員指著牆上的「棟札」，意謂「房子的身分證」，上頭還有松浦新平的名字與昭和年紀字樣，日式長廊也相當適合網美外拍。外頭藏有小細節日式建築特有的「13面磚」，在1930年到1934年間建造。

▲市長官邸於2014年修復後免費開放，原本是松浦新平的和洋式住宅，相當適合網美外拍。（圖／記者彭懷玉攝）

▲海科館藻樂趣的「漁夫定食」有小卷、白蝦、飛魚卵煎蛋、墨魚香腸等基隆在地漁獲。（圖／記者林敬旻攝）

4. 藻樂趣

得到豐富的歷史古蹟知識後，不用每次都往基隆廟口夜市、碧砂漁港覓食，藏身在基隆海科館5樓的「藻樂趣」，以基隆海鮮、海藻等食材入菜，餐點相當有特色。漁夫定食有小卷、白蝦、飛魚卵煎蛋、墨魚香腸等基隆在地漁獲，每一口都是滿滿海味，再來一碗手工芋圓燕窩凍、藍藻果汁，為祭五臟廟劃下完美句點。

▲藻樂趣吃得到特別的芋園燕窩凍、海藻果汁。（圖／記者林敬旻攝）

5.Casa Picasso

想在基隆品味異國情調，那Casa Picasso絕對值得推薦，在正濱漁港旁的彩色屋中，其中一家正是Casa Picasso西班牙小酒館，有不過度料理的鮮蝦、龍蝦佐義大利麵、法式烤雞、牛排等歐式創意料理一道道下肚後，感覺心也跟著漂流到南歐了。

▲casa picaso西班牙小酒館二樓的層板空間，透明玻璃窗能將外頭景緻一覽無遺，好像自己也身在藝術品中。（圖／記者彭懷玉攝）

三層樓風格截然不同，以掛畫裝置出藝廊般的氛圍，最令人心動的二樓層板空間，透明玻璃窗能將外頭景緻一覽無遺，好像自己也身在藝術品中，從夕陽西下到星空高掛，每一秒都呈現出別緻的浪漫情調。

▲casa picaso以掛畫裝置出藝廊般的氛圍。（圖／記者彭懷玉攝）

阿根納船廠

地址：基隆市中正區正濱路116巷75號

要塞司令部校官眷舍

地址：基隆市中正區中正路113號

市長官邸

地址：基隆市中正路261號

基隆海科館 藻樂趣海藻創意美食

地址：基隆市中正區北寧路367號

Casa Picasso西班牙小酒館

地址：基隆市中正區中正路527號