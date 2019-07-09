▲ 最大噸位「世界夢號」首航基隆港 與盛世公主相互爭輝。世界夢（右）、盛世公主（左）。（圖／基隆港務分公司提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

星夢郵輪旗下總噸達15萬噸的世界夢號8日首航基隆港，成為有史以來在基隆港最大噸位之母港郵輪，安排靠泊於東岸客運碼頭。同一天，同為母港作業、總噸達14萬噸的盛世公主則停泊於西岸客運碼頭，兩艘大型郵輪同在內港，形成前所未見的壯觀景象，創下單天帶來超過1萬5千人次入出港旅客的紀錄。

基隆市長林右昌說，世界夢號是15萬1千噸的大型郵輪，這也讓基隆港的郵輪產業邁進一個新的里程碑，且首創母港跟掛靠港的操作，從香港帶來3千多位旅客，還要從台灣載4千多位旅客到日本，這種嶄新的營運模式，會讓基隆港的郵輪更增魅力，相信也會吸引更多人到基隆觀光。

為慶祝世界夢首航基隆港，星夢郵輪特別於船上舉辦首航記者會，市長林右昌也應邀出席首航歡迎儀式，臺灣港務公司董事長吳宗榮、基隆港務分公司總經理劉詩宗一同出席。此次世界夢號的到來，除了刷新基隆港最大母港郵輪的紀錄外，旅客的行程安排也是特別的亮點。

一般母港郵輪作業，多為本地的旅客搭乘至國外遊玩、而世界夢號在7月8日抵達基隆港的同時，則是帶來大批來自香港及國際旅客到台灣進行4天的深度旅遊，直到7月11日再選擇搭乘原船或搭機離台。這樣創新的操作模式，讓旅客能有更長的時間，體驗台灣文化與景觀，同時更大幅增加在地的觀光消費。

2019年度探索夢、世界夢雙雙首航基隆港，可見雲頂集團對基隆港的重視，也持續看好亞洲市場的發展潛力，基隆港因應郵輪熱度也持續建設增加旅客服務及便利性。2020年度世界夢號、盛世公主號也早早宣布增加航次靠泊基隆港，相信明年度的基隆港郵輪，更加值得我們期待。