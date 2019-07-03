按讚和平島免費入園！6日「大地音樂祭」樂音中浪漫一夏

▲和平島公園去年8月重新開放後，是親子「野趣」戲水樂園。（圖／交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

「和平島大地音樂祭」將於6日下午4點在基隆和平島公園登場！今年以千人跳吃冰舞開場，並邀請金曲獎最佳原住民歌手桑布伊獻唱，當天下午於「和平島公園」臉書粉絲團按讚推薦還可免費入園。

▲今年「和平島大地音樂祭」以「世界的祕境，古老的聲音」為主題。

「和平島大地音樂祭」是「2019北海岸夏日海洋慶典」第2場大型活動，北觀處表示，今年音樂祭以「世界的祕境，古老的聲音」為主題，搭配「2019寶島仲夏節」清涼下海及吃冰主軸特色，以千人跳吃冰舞開場，現場品嚐全台12大冰品之一的石花凍。

▲和平島公園。（圖／記者彭懷玉攝）

北觀處表示，音樂會卡司找來金曲獎最佳原住民歌手桑布依，加上廖文強、都市零件派對、夕慕水等歌手輪番上陣，樂聲伴著和平島公園內巧奪天工的地貌、夕陽海景、郵輪出港的畫面，讓旅客盡情在這秘境深度一遊。

▲和平島公園阿拉寶灣日出相當迷人。

考量當天是假日關係，北觀處提供免費接駁車，下午4至晚間10點之間，巡迴於和平島公園至碧砂漁港沿線停車場，另一條路線則為和平島公園至基隆火車站。此外，民眾當天下午4點至6點於「和平島公園」臉書粉絲團按讚推薦還可免費入園。除了和平島公園，正濱漁港、潮境公園、海科館、望幽谷等均是順遊人氣景點。