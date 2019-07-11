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超萌Q版貓頭鷹有了哆啦A夢百寶袋　仁愛互助村百人收割慶豐收

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▲仁愛鄉互助村巨大貓頭鷹豐收,10日上百人參與收割，空拍畫面像是貓頭鷹有了百寶袋。（圖／水保局南投分局提供）

▲仁愛鄉互助村巨大貓頭鷹豐收,10日上百人參與收割，空拍畫面像是貓頭鷹有了百寶袋。（圖／水保局南投分局提供）

記者白珈陽／南投報導

「超巨大Q版貓頭鷹稻田彩繪，終於成熟了！」南投縣仁愛鄉互助村以生產台稉9號「川中米」聞名，為推動部落產業文化體驗遊程，2019年首度嘗試將部落傳統神話傳說融入稻田彩繪，象徵「吉祥送子」的巨大貓頭鷹圖案就這樣出現在廣大稻田中。10日稻米熟成，上百人下田收割體驗食農，利用空拍機拍下的紀念畫面，活像是擁有了哆啦A夢百寶袋的巨大貓頭鷹，十分逗趣吸睛。

部落傳統神話中相傳，當婦女懷孕時就會出現貓頭鷹，並依叫聲不同可曲分男、女性別，而貓頭鷹也有吉祥送子的吉兆。仁愛鄉互助村中原部落的農民在農曆春節前後插秧，運用紫葉稻突顯分隔各圖層，設計出部落神話裡貓頭鷹圖騰，經過6個多月的熟成，終於在10日採收，上百人一齊下田收割，利用空拍機紀念這難得的一刻。

當地部落廚房執行長王翊瑄表示，協助互助村農業至少8年，2019年2月請明道中學美術班設計圖案，且與互助國小學童播種「Q版巨大貓頭鷹稻田」，為讓更多小朋友體驗食農，也邀請鄰近的國姓北港國小、遠從新竹關山來的太平國小以及部落廚房透過世界和平會轉助的弱勢孩童等上百位學童，一同收割同樂，感受自然大地的珍貴。

▲仁愛鄉互助村巨大貓頭鷹豐收,10日上百人參與收割。

關鍵字： 南投 仁愛鄉 川中米 貓頭鷹

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