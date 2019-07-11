7/1起限量！哈日族掃貨美白、防曬藥妝　海關管制「最多12瓶」

▲哈日族掃貨注意！7/1起藥妝限量進口12瓶。（資料照／記者王致凱攝，下同）



記者許力方／綜合報導

暑假出遊季，國人喜歡出國或海外網購，買零食、保健產品及藥妝等，財政部關務署基隆關提醒，若是自用須符合免申請許可限額，超量、超值攜入恐面臨通關申報或遭責令退運、銷毀。食品須價值在1000美元以下、容器4件，保健食品每種最多12瓶，另外7月1日起化妝品最多也只能每種12瓶，合計不超過36瓶。

國外旅遊經常購買或快遞、郵包進口自用食品、保健產品及藥妝品，基隆關表示，依據衛福部第1081300310號公告，非供販賣且金額、數量符合條件者，才能免申請輸入查驗。若超過限額，就必須依照輸入食品及相關產品查驗辦法規定，項衛福部食藥署申請輸入查驗。

1.食品（不含錠狀、膠囊）類：限制價值在1000美元以下，且單一像次價格及數量重量在6公斤以內，錠狀、膠囊保健食品，每種最多12瓶，合計不能超過36瓶。

2.食品容器具類：包含國人常買的保溫杯、鑄鐵鍋等，報單單一項次價值在1000美元以下，且同規格數量在4件以內，或價值超過1000美元且數量為1件。

3.特殊用途化妝品（原含藥化妝品）類：包含染、燙髮劑、防曬、美白等產品，依衛福部公告規定，今年7月1日起，每種最多12瓶，合計不超過36瓶，但不得供應、販賣、公開陳列、提供消費者試用或轉供他用。輸入超量則將依化妝品衛生安全管理法第5條第4項規定，由海關責令限期退運或銷毀。

基隆關提醒，時值暑期國外旅遊旺季，民眾若不清楚攜帶入境物品是否有輸入管制或限量規定，請走紅線檯向海關主動詢問及申報，切勿將未經輸入查驗許可的產品販賣銷售，以免不慎觸法。