再等一星期　日本捲捲冰ROLL ICE CREAM FACTORY 7/17開幕



▲ROLL ICE CREAM FACTORY期間限定的「謝謝平成」限定口味。（圖／取自ROLL ICE CREAM FACTORY官網)



記者黃士原／台北報導

日本超人氣的捲捲冰ROLL ICE CREAM FACTORY是許多旅客必吃的冰淇淋之一，而ROLL ICE CREAM FACTORY海外首店落腳台灣，7月17日正式開幕，地點就在微風南山的微風atre的3樓，台灣分店也將會有限定口味。

ROLL ICE CREAM FACTORY在2017年6月於東京原宿開幕，是日本第一家紐約風格的冰淇淋炒冰捲專賣店，在2018年夏季裡最高的排隊紀錄是7小時。目前ROLL ICE CREAM FACTORY在日本的大阪、名古屋、沖繩、橫濱、京都及德島都有分店。





▲日本捲捲冰ROLL ICE CREAM FACTORY將登台。（圖／取自ROLL ICE CREAM FACTORY官網)



ROLL ICE CREAM FACTORY捲捲冰淇淋的特色是將液狀冰淇淋倒於零下10度以下的冰板上製作，先把冰淇淋壓平成方形之後，再用鐵鏟鏟出一圈圈的冰淇淋捲，由於捲捲冰淇淋實在太可愛了，許多人都拍照上傳成為打卡熱點。

除了可愛的形狀，客人還可以從近20種的配料選擇加入基底冰淇淋之中，再來就是從近40種的裝飾配料中選擇2種，如果這樣還不夠，還可以加價追加許多色彩繽紛的配料。最後就是選擇巧克力、煉乳、蜂蜜等淋醬。