自由行玩四國住高知最大賺3200元　送四萬十川電動自行車租用券

圖、文／日本觀光廳提供



國人出國旅遊首選最愛依舊是日本，近年來人氣直升話題十足的日本四國 ，有著「最真實的日本」之美稱，土地寧靜低調走跳就是四國旅遊的STYLE。

《孤獨星球》亞太區十大旅遊勝地排名出爐，日本排名第二，且是日本的四國，日本四大島面積最小的就是四國，由德島縣、愛媛縣、香川縣和高知縣4縣構成，有傳統大自然風景以及洗滌心靈的遍路文化。



走走四國知名景點，去香川吃Q彈好吃的烏龍麵、德島鳴門迫力十足的世界三大漩渦，電影景點高知四萬十川騎騎腳踏車、泡泡古湯愛媛道後溫泉，自由自在走跳玩四國～

高知縣推廣自由行送三大好禮，自由行玩四國這樣買最賺，住高知賺旅遊金住四晚最大賺3200元，探訪日本最後的清流四萬十川、IG奇蹟美照透明海域柏島、品嚐獨特美食炙烤鰹魚、搭乘市區路面電車、還有海洋堂特色河童列車，夏季更不能錯過日本10大季典的夜來祭。

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自由行周遊四國，自己的行程自己排，無論是華航高松進出或虎航岡山進出，以上旅遊產品住一晚高知賺很大，四國六天五夜行程規劃可以這樣排(華航高松進出)，香川高松市區→德島大步危→高知市區→高知四萬十川→愛媛松山→高松回台。

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