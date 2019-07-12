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自由行玩四國住高知最大賺3200元　送四萬十川電動自行車租用券

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▲知高城。（圖／知高城）

圖、文／日本觀光廳提供

國人出國旅遊首選最愛依舊是日本，近年來人氣直升話題十足的日本四國 ，有著「最真實的日本」之美稱，土地寧靜低調走跳就是四國旅遊的STYLE。

《孤獨星球》亞太區十大旅遊勝地排名出爐，日本排名第二，且是日本的四國，日本四大島面積最小的就是四國，由德島縣、愛媛縣、香川縣和高知縣4縣構成，有傳統大自然風景以及洗滌心靈的遍路文化。

走走四國知名景點，去香川吃Q彈好吃的烏龍麵、德島鳴門迫力十足的世界三大漩渦，電影景點高知四萬十川騎騎腳踏車、泡泡古湯愛媛道後溫泉，自由自在走跳玩四國～

▲知高城。（圖／知高城）

高知縣推廣自由行送三大好禮，自由行玩四國這樣買最賺，住高知賺旅遊金住四晚最大賺3200元，探訪日本最後的清流四萬十川、IG奇蹟美照透明海域柏島、品嚐獨特美食炙烤鰹魚、搭乘市區路面電車、還有海洋堂特色河童列車，夏季更不能錯過日本10大季典的夜來祭。

▲知高城。（圖／知高城）

■自由行玩四國推薦二支好商品，年底前雄獅旅遊或旅天下下單加贈四萬十川電動自行車租用券、精美高知帆布購物袋

・雄獅旅遊華航高松 《住高知賺旅遊金+2大好禮》周遊．四國 南國秘境
最少3天1夜，機加酒12,000元起，住高知1晚再折800元，最大折扣4晚3200元

・旅天下 虎航岡山 高知雙城自由行5天4夜
機加酒含來回20公斤行李、機上餐食、4晚住宿，只要15,888元起
 

自由行周遊四國，自己的行程自己排，無論是華航高松進出或虎航岡山進出，以上旅遊產品住一晚高知賺很大，四國六天五夜行程規劃可以這樣排(華航高松進出)，香川高松市區→德島大步危→高知市區→高知四萬十川→愛媛松山→高松回台。

◎更多情報:
旅遊商品特色文
熱血男兒的故鄉！日本高知縣15處景點特色伴手禮全攻略
高知旅遊資訊「VISIT KOCHI 高知官方指南」

關鍵字： 日本 日本旅遊

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