點評：這個真的要嘗試一下～好吃！！！

▲普樂醬蟹프로간장게장店門口。

記者陳羿妏／韓國報導、攝影

大部分台灣人所享用的螃蟹料理多是經由烹調、蒸煮等方式，食用已煮熟的螃蟹肉，而韓國人則是以醬油浸泡、醃製的方式來食用，也就是所謂的「醬蟹」，為韓國五大名菜之一，所以如果你有機會來韓國，除了大嗑烤肉之外，也千萬別錯過體驗能夠生食螃蟹的行程！

▲店內牆上有許多藝人來訪過與店家的合照。

位於首爾新沙洞的「普樂醬蟹」，自1980年開業至今將近40年，除了首爾有開設分店之外，海外像是北京、上海、東京和大阪皆有拓點。更特別的是，普樂醬蟹也是許多知名韓星的口袋名單，像是Super Junior成員希澈、始源和神童都曾造訪過。

普樂醬蟹的店門口以低調的灰色水泥牆作為基底，共有5層樓，24小時全年無休，不管有多晚，民眾都能享受一份美味的醬蟹。

▲醬蟹的蟹蓋打開來是滿滿的蟹黃，此為兩隻大份的一般醬蟹。

店家提供的醬蟹，是嚴選韓國西部海岸延坪島上的母梭子蟹，於產卵期前捕獲，因此有著飽滿的蟹黃，點餐時有一般醬蟹及洋釀醬蟹，後者為偏辣口味，而且還可以選螃蟹大小。

醬蟹的口感很特別，醃製過後的生螃蟹肉放入口中，可以感受到滑嫩咕溜口感伴隨著醬汁的香味，而蟹膏更是不能錯過的精華，建議可以點一碗白飯作為搭配；因為當地人喜歡在吃醬蟹的時候將白飯放入蟹蓋裡面，和蟹膏拌在一起吃，這樣的組合非常下飯。

▲醬鮑魚，是以醬油醃製過的生鮑魚，咬起來口感很有嚼勁。

▲蟹黃拌飯，加了麻油，蟹黃、蟹肉和生蛋黃，不會有很濃厚的海鮮腥味。

除了醬蟹之外，店家也有其他餐點，像是蟹黃拌飯、醬鮑魚、生章魚、綜合海鮮鍋、蒸螃蟹和韓式蒸蛋等等；另外，與一般韓式餐廳一樣，店家也會提供各種小菜，比較特別的是，店家還會準備一碗熱海帶湯，兩者皆可續加。建議在吃醬蟹之前，可以先喝一點海帶湯暖胃，接著再開始吃生食；若是擔心吃醬蟹時弄髒手，也可向店家索取一次性塑膠手套。

▲韓式蒸蛋，吃起來每一口都很厚實，吃完生食後再搭配一口熱騰騰的蛋可以中和嘴裡的味道。

▲餐前提供的小菜以及海帶湯。

普樂醬蟹 프로간장게장

地址：서울특별시 서초구 강남대로97길 9

時間：二十四小時，全年無休

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