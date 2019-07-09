「開山里」成熱搜關鍵字　台南市長順勢分享當地6家美食



▲山記魚仔店。(圖／規小孫)



記者黃士原／台北報導

疾病管制署9日針對台南市中西區開山里發佈登革熱警訊，因為系統設定錯誤問題，讓全國民眾都收到簡訊，而「開山里」也成為熱搜關鍵字，台南市長黃偉哲也順勢在臉書上分享當地6家美食。



台南市長黃偉哲推薦的開山里美食包括有主打保加利亞菌種來做優格的白甘餘、走過一甲子的順天冰棒、進福炒鱔魚專家、阿和肉燥飯、魚湯有山記魚仔店、一派胡鹽臭豆腐等，而且還要大家補上沒寫到的美食店家。

黃偉哲介紹白甘餘是主打保加利亞菌種做出來的優格，每天販售數量有限，而且這家店在巷弄裡，很適合外地朋友來體驗台南的巷弄風情。順天冰棒則是走過一甲子的老味道，花生、紅豆、芋頭、米糕，還有蜜餞口味的李鹹冰，黃偉哲還說「每次吃完這一根枝仔冰，一整個心情好。」





▲秋收炭烤。(圖／大口)



而網友也在市長PO文底下補上其他美食店家，還有蛋蛋豪、阿龍意麵、阿和肉燥飯、小南排骨、顏九年、旅人關東煮、魚壽司、Bd鐵板燒、肕燒肉、秋收炭烤、傑作和食、羊城油雞、初食手作排骨、鄭記碗粿。有網友說，山記魚仔店好吃到不行。也有網友說「這樣會不會讓別人以為我們台南人就只知道吃」，但馬上接著打「我要小南排骨飯跟鄭記碗粿。」



白甘餘

地址：台南市中西區開山路127巷45號

電話：0922 708 087

順天冰棒

地址：台南市中西區開山路151巷7之1號

電話：06 213 5685

進福炒鱔魚專家

地址：台南市中西區府前路一段46號

電話：06 221 0671

阿和肉燥飯

地址：台南市中西區府前路一段12號

電話：06 220 2619

山記魚仔店

地址：台南市中西區府前路一段120號

電話：06 211 0851

酵素臭豆腐一派胡塩 丹尼大同店

地址：台南市中西區大同路一段38號

電話：0926 060 821

