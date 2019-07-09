礁溪新飯店「品文旅」開箱！採自助式入住、還有兒童閣樓樹屋房

▲礁溪品文旅一館外觀。

記者蔡玟君／宜蘭報導、攝影

礁溪又有新飯店開幕！雲朗觀光集團今年推出全新飯店品牌「品文旅」，以綠色環保、輕旅行為主要概念，打造成宜蘭第一間採自助式Check-in的飯店。《ETtoday新聞雲》帶你實際走進飯店，開箱這間全新飯店內部樣貌。

▲礁溪品文旅大廳。

▲礁溪品文旅餐廳。

雲朗觀光集團表示，「品文旅」於5月試營，目前已正式營運。飯店共創下4個宜蘭第一，包括：宜蘭第一間採自助式Check-in的飯店、第一間在客房內不提供備品與瓶裝水的飯店、首間走環保低碳風格，以及首間將閣樓搬進館內的飯店。

▲礁溪品文旅是宜蘭第一間採自助式入住的飯店。

▲旅客依照指示只要1分鐘即可完成入住手續。

旅客辦理入住時，可以選擇語言、掃描護照或身分證字號，之後根據指示核對身分，並將空白房卡放在機台上感應掃描、登記房號，即完成入住手續，若是碰到疑問，一旁仍有飯店人員可以協助處理。

▲基本雙人房型。

▲「文漾家庭房」可住4人。

▲客房內的溫泉浴池。

「品文旅」分為兩館、共178間客房，其中再細分為4種房型，所有房型均為8坪，且每一間房內都設有獨立溫泉浴池。由於飯店主要目標為25歲至35歲年輕客群，更希望能多人一起到礁溪輕旅行，因此以雙床房並可入住4人的「文漾家庭房」房型數量最多。

為了響應環保，所有客房皆不提供牙刷牙膏等備品與瓶裝水，但在公共區域設置來自義大利的氣泡水飲水機，讓旅客可以氣泡水喝到飽。

▲樂旅小閣樓全館只有13間。

▲爬上閣樓後的私人小空間，宛如置身童年回憶中的樹屋。

▲閣樓下的沙發。

在4種房型中最特別的是親子房型「樂旅小閣樓」，是宜蘭首間將閣樓概念搬進住宿空間中的飯店，但房間數不多，只集中在一館共13間。樂旅小閣樓將童年夢想中的樹屋搬進房內，更利用露營風遮簾，營造出在樹屋中露營的感覺，小朋友不僅可以爬上爬下，也可以在閣樓中入睡，但該客房僅限入住2位大人與2位兒童，預月計8月開賣，每房4100元起。

▲礁溪品文旅二館。

▲溫泉SPA。

▲兒童溫泉戲水區。

▲放大版疊疊樂讓大人可以玩得過癮。

公共玩樂設施主要設置在二館，品文旅規劃室內與室外的「溫泉SPA」，從小朋友玩得兒童噴水溜滑梯區，到大人的SPA泳池區，全部都是溫泉水，因此水溫固定在34度左右；飯店也在二館為大人規劃大人的遊戲室，讓旅客可以在這裡玩放大版疊疊樂、俄羅斯方塊等，在館內就能玩得不亦樂乎。

▲Pizza DIY體驗活動。

▲完成後還能得到Pizza大師證書。

此外，飯店也提供「Pizza DIY」體驗活動，即日起至8月31日為止，不論大人小孩，每天下午15點30分至16點30之間，都可以在主餐廳「Rick's」報名，從桿餅皮到放上配料，最後送進爐中窯烤，都可以親手體驗，完成後還能得到Pizza大師證書，每天限10組報名。

品文旅從即日起開幕，飯店從即日起至8月31日為止推出住房專案，分為一泊一食與一泊二食，每房最低3200元起，提前14天訂房另享有85折優惠。飯店同時提供礁溪轉運站與礁溪火車站定點式免費接駁，需提前1日預約。

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康二街21巷2號

電話：03-988-9090