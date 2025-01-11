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北投25年「千禧湯」要整修了！1／24暫停營業　一年後重啟

▲北投公園露天溫泉浴池又稱千禧湯，園區內大小浴池共6座，依地勢高低錯落而分佈，每個浴池皆以天然原石砌成。（圖／公園處提供）

▲北投公園露天溫泉浴池又稱千禧湯，園內大小浴池共6座，依地勢高低錯落而分布，每個浴池皆以天然原石砌成。（圖／公園處提供）

記者彭懷玉／台北報導

北投露天溫泉浴池要整修了！公園處表示，「千禧湯」1月24日起暫停營業，工期約1年，期間將進行全面改造，針對待解決的環境現況做整修，包含電力線路、溫泉管線老舊問題，以及原基地動線高低落差大，並考量無障礙族群使用的需求，調整為更友善使用者的泡湯動線。

▲北投公園露天溫泉浴池又稱千禧湯，園區內大小浴池共6座，依地勢高低錯落而分佈，每個浴池皆以天然原石砌成。（圖／公園處提供）

▲千禧湯開立至今已近25年，預計1月24日起暫停營業，封閉一年進行整修。（圖／公園處提供）

公園處表示，北投露天溫泉浴池興建於89年，恰逢千禧年，所以又稱作「千禧湯」，經過長時間使用，泡湯池及地坪受硫磺氣多年侵蝕結構損壞，原泡湯池管線配置不符現在使用，將進行內部環境整建改造，未來將有嶄新的溫泉浴室，提供更整潔、明亮、舒適、安全、衛生的環境。 

▲北投露天溫泉「千禧湯」1/24起暫停營運，並進行為期一年的改造。（圖／公園處提供）

▲▼北投露天溫泉「千禧湯」完工後樣貌；新的設計將擴大門廳空間，增強通透感。（示意圖／公園處提供）

▲北投露天溫泉「千禧湯」1/24起暫停營運，並進行為期一年的改造。（圖／公園處提供）
  
公園處處長藍舒凢表示，透過相關案例分析、基地調查，並以「串聯新舊動線、展現地方關懷、整合性維管」等3大方向，統整北投露天浴池待解決的環境議題，包含現況的電力線路、溫泉管線老舊問題，原基地動線高低落差大，並考量無障礙族群使用的需求，將調整更友善使用者的泡湯動線。另浴池建築木結構老舊、壁面汙損白華、地面鋪面卡垢等細節情況，將一併著手改進。
 
公園處陽明山公園管理所主任陳彥材表示，現況由於管制閘門設置於門廳出口，人流只能在進場時於人行道上排隊滯留，新的設計將擴大門廳空間，增強通透感，並將圍牆適度退縮，以增加人行道的寬度與管制閘門區域，提升空間的容納能力，也確保人行道能正常使用，達到優化行人動線空間目標。

▲北投露天溫泉「千禧湯」1/24起暫停營運，並進行為期一年的改造。（圖／公園處提供）

▲新的設計將著重於地坪平整度，採用緩坡取代階梯設計。（示意圖／公園處提供）

另外，由於原泉池與泉池之間的高度落差，需設置多處階梯，容易引發民眾滑倒或踩空等安全隱患，新的設計將著重於地坪平整度，採用緩坡取代階梯設計，降低潛在的安全風險。而新的設計也增加了男女廁便器數量，還全面改用坐式便器，提升使用便利性與安全性。
 
溫泉浴室改造設計示意圖已出爐，改建工程預計至明年2月完工，屆時將有嶄新的溫泉浴室見客，後續開放時間日期會在公園處官網公布。

關鍵字： 台北市旅遊 北投區旅遊 北投溫泉 千禧湯 泡湯 溫泉 露天溫泉浴池

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