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強烈冷氣團發威！3大手搖飲「送暖優惠」快看　珍奶、奶茶買1送1

▲▼日出茶太推元旦送珍奶活動。（圖／日出茶太提供）

▲3大手搖飲限時優惠一次看。（圖／日出茶太提供）

記者蕭筠／台北報導

強烈大陸冷氣團發威，今（10）日全台各地氣溫偏低，白天僅剩13至14度，整天持續濕冷。搶攻低溫商機，《ETtoday新聞雲》整理3大手搖飲限時暖心優惠，有珍珠奶茶、阿薩姆奶茶可享買1送1。

▲▼CoCo莓莓派對。（圖／CoCo提供）

▲CoCo於2大外送平台推指定飲品買1送1。（圖／CoCo提供）

●CoCo
CoCo即日起於2大外送平台祭出「指定飲品買1送1」優惠，Uber Eats有「大杯珍珠奶茶」、「大杯莓莓派對」可享「同品項買1送1」優惠，使用期限至1月28日；foodpanda推「大杯阿薩姆奶茶」、「大杯芒裡偷閒奇亞籽」可享「同品項買1送1」優惠，使用期限至2月4日，各門市數量有限、售完為止，詳細優惠內容則依外送APP為主。

●珍煮丹
珍煮丹至1月14日前祭出「3大飲品買1送1」優惠，品項有大杯復刻紅韻仙草、大杯木梨茉莉，只要使用外送平台「Uber Eats」即享優惠；Uber One會員則加碼獨享「桂花茉綠買1送1」，優惠數量有限、送完為止，詳細優惠內容依外送APP為主。

●日出茶太
日出茶太至1月12日前豪撒「3大優惠券」，包括「太極珍珠奶茶買1送1」、「全品項第2杯半價」及「20元抵用券（單筆消費滿100元即可兌換）」，數量有限、送完為止。

期間只要在官方社群平台指定貼文「我的第一杯日出茶太」分別完成指定任務即可獲得優惠券，臉書須標記一位好友並留言「我的第一杯日出茶太」，IG則須在reels留言「我的第一杯日出茶太」或分享至限時動態即可獲得，優惠券隨機發送，兌換期限至1月19日止，只要於門市出示即享優惠。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 冷氣團 手搖飲 優惠 買1送1

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