落羽松玻璃屋泡溫泉！苗栗度假酒店藏「夕陽觀景廊」　爽吃海陸鍋

▲8樓藏了三面落地玻璃窗的「夕陽觀景廊」；「玻璃屋湯池」外有落羽松林。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／苗栗報導

強烈大陸冷氣團發威，泡進溫泉中最能撫慰身心。位於火炎山山腳下的享沐時光，房內就有超大雙湯池，還可以遊走在700坪戶外美人湯、日式裸湯等設施，泡完湯後，8樓藏了「夕陽觀景廊」，三面落地玻璃窗，可將台中大甲鐵砧山、整排風車、遠方海景一併收進眼簾，沈浸在落日餘暉的絕美風光，忘卻時間的流淌。

▲▼遊走在700坪戶外美人湯。（圖／記者彭懷玉攝）

享沐時光度假飯店位於苗栗苑里鎮，開立已有5年，業者發現該地有溫泉資源後，決定耗下鉅資往地底下探勘，打了2公里深，才成功取得溫泉湧出。業者指出，泉質為碳酸氫鹽泉，就是俗稱的美人湯，屬PH8.2-8.3 弱鹼性的泉質，泡完肌膚滑嫩咕溜。

▲▼8樓一出電梯，藏了「夕陽觀景廊」，三面落地玻璃窗，可將鄉村、山海景一併收進眼簾。（圖／記者彭懷玉攝）

享沐時光露天風呂達700坪，其中，最熱門的設施非「玻璃屋湯池」莫屬，共有3種不同溫度的溫泉，不僅如此，落羽松就種植在玻璃屋外，時值冬季，氤氳的水氣，映襯染上漸層色的松林，為景致增添浪漫，泡湯的氛圍又提升一個層次。

▲「玻璃屋湯池」共有3種不同溫度的溫泉，落羽松就種植在屋外，為景致增添浪漫。（圖／記者彭懷玉攝）

▲館內僅4間的享沐套房，擁有21坪大空間。（圖／記者彭懷玉攝）

享沐時光規劃出90間客房、11種房型，每間客房都有獨立溫泉湯池，而館內僅4間的享沐套房，擁有21坪大空間，別於其他客房僅一個大浴池，套房內有雙湯池、S型躺椅。趣味的是，享沐套房在苗栗業者圈戲稱為「生子房」，其他農場業者透露，曾有馬來西亞友人渴望懷孕，無奈長年來一直沒有好消息，遂建議他們夫妻訂享沐套房試試，想不到真的成功受孕，於是，享沐生子房便在圈內流傳開來。

▲別於其他客房僅一個大浴池，套房內有雙湯池、S型躺椅，可以好好放鬆享受。（圖／記者彭懷玉攝）

▲裸湯採日式風格設計，住客均能免費體驗。（圖／記者彭懷玉攝）

泡完湯、賞完夕陽，晚餐可以到B1大啖「沐食鴛鴦鍋物」雙人套餐，住客可從麻辣鍋、酸菜白肉鍋或田野番茄鍋擇二，主菜部分，則有小肥牛、台灣梅花豬、海鮮盤、火鍋綜合盤，以及蔬菜盤，食材豐富。

業者指出，麻辣鴨血、湯頭均由自家員工料理，時令海鮮則從台中港採購而來再急速冷凍，實際品嚐，口味濃淡合宜，份量剛好；翌日早餐則有自助式Buffet，除了清粥小菜、麵包、時令菜色之外，甚至有台式梅乾控肉刈包可供選擇，不定期會變換菜色。

▲業者推出雙湯專案，「沐食鴛鴦鍋物」雙人套餐1980+10%，食材豐富且新鮮，份量足夠。（圖／記者彭懷玉攝）

說到苗栗溫泉，不得不提泰安溫泉區的「泰安觀止」。整體建築風格以清水模為主，漂流木、石頭等自然元素為輔，最大亮點首推「無邊際泳池」，曾是《我可能不會愛你》取景地。

泰安觀止共有三館，64間房、28種房型，每間都有泡湯池，並提供一大罐「精油萃取的檜木蒸餾水」，可以倒進碳酸氫鈉泉內。另外還能體驗戶外溫泉池及男女裸湯區，均配備三溫暖、SPA池、蒸氣室和烤箱，是冬日泡湯選擇之一。

▲▼泰安觀止是泰安溫泉區高檔度假飯店。（資料照／記者彭懷玉攝）