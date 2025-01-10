苗栗花露農場新蓋「牡丹花館」！趕過年前開　還有5千株鬱金香

▲苗栗花露休閒農場目前仍有聖誕紅。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／苗栗報導

苗栗卓蘭鎮老字號「花露農場」又有新設施了！業者斥資2千多萬元打造「牡丹花館」，從日本進口600棵牡丹花，採日式庭園造景設計，目前工程仍在進行中，預計1月23日完工；同時也引進5000株鬱金香，過年期間民眾來苗栗，將有全新賞花體驗。

▲▼同時也從日本引進5000株鬱金香，目前先展出1500株。（圖／記者彭懷玉攝）

在地經營近40年的花露休閒農場，主要由場長陳基能和兒子陳譽文負責花卉栽植和經營、行銷。深感溫室效應對植物造成的影響，陳譽文感嘆，若冬天不夠冷，包含梅花、櫻花在內的許多花卉，到了隔年初春，就無法開得茂盛。

▲▼牡丹花館（上圖）比原先的蘭花館（下圖）大上50%，現正趕工中。（圖／記者彭懷玉攝）



陳譽文說，父親決定砸下重本，開一座約150坪的室內牡丹花館，讓國人不用遠赴日韓、荷蘭，就能巡遊在有如加拿大布查德花園的錯覺。陳譽文透露，牡丹花館比原先的蘭花館大上50%，從入口前開始設計藝術造景，延伸視覺感。

▲之所以選擇牡丹花，場長陳基能透露，牡丹意味著國色天香、花開富貴，蘊含吉祥的寓意。（圖／記者彭懷玉攝）



之所以選擇牡丹花，場長陳基能透露，牡丹意味著國色天香、花開富貴，蘊含吉祥的寓意，客家花布是牡丹花，不少畫作也以她為主角，深受長輩的喜愛。不過因為牡丹花需要低溫催促才會綻開，因此購買冷庫降溫設備，再加上業者40年的種花經驗，希望克服高溫問題，讓平地的大家就近欣賞牡丹之美。

▲▼牡丹花館內的培育溫室；牡丹花含苞待放中。（圖／記者彭懷玉攝）



▲大理花比拳頭還大上好幾倍，目前在溫室栽培中。（圖／記者彭懷玉攝）



由於從日本進口要價不斐、加上10天需要換一次花，業者首次引進600棵牡丹試水溫，館內以日式庭園造景為主軸，襯托牡丹的高貴風姿，陳基能說「這心願在心頭蘊藏好幾年，總要踏出第一步，至少有做有機會！」

▲左有兩棵為八房松，會變紫紅色、粉紅、金黃、純白，農場主人希望帶給旅客耳目一新的感受。（圖／記者彭懷玉攝）



此外，他也透露鉅資購入難得一見的八房松，一株松樹會變紫紅色、粉紅、金黃、純白，希望帶給旅客耳目一新的感受，「要擦亮我們苗栗壢西坪『金牌農村』的招牌，不只國內民眾，也讓國外旅客認識台灣花卉之美。」為了和杉林溪的牡丹花季錯開，花露的牡丹花季訂在1月和2月，3至6月緊接著迎來繡球花季，延續花園的可看性。

▲花露農場繡球花霜淇淋多了優格口味。（圖／記者彭懷玉攝）



另外，離花露農場不遠的自然圈LoFi Land，以生態工法打造「曠野沙漠」與「溫帶森林」2種景觀，一泊二食免裝備露營還能泡溫泉，平日2人就能包圈，隱私性高的優勢、豐富生態和手作體驗，創造出全新生活型態，在露營圈打響一片天。而園區新設生態昆蟲館，內有竹節蟲、獨角仙、蜥蜴等，能近距離接觸這些昆蟲和兩棲類，藉此了解牠們的生活習性。

▲自然圈農場LoFi Land以生態工法打造「曠野沙漠」與「溫帶森林」2種景觀。（圖／記者彭懷玉攝）



▲▼園區新設生態昆蟲館，內有竹節蟲、獨角仙、蜥蜴等，能近距離接觸這些昆蟲和兩棲類，藉此了解牠們生活習性。（圖／記者彭懷玉攝）



執行長陳威驊預告，未來還會引進水豚、樹懶等動物，一旁綠地會設置寵物公園，請訓犬師協助訓練住客寵物；也因卓蘭鎮是水果王國，已租下對面閒置房舍，規劃做為果汁觀光工廠。

▲一旁綠地會設置寵物公園，請訓犬師協助訓練住客寵物。（圖／記者彭懷玉攝）