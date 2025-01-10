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北市公館65年「得記麵包店」歇業　台大學生回憶沒了

▲得記麵包。（圖／記者黃士原攝）

▲公館得記烘焙歇業。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

位於台北市公館商圈的「得記烘焙」，是家開業65年的老字號麵包店，更是許多台大人的共同回憶。不過近日店家貼出公告宣布歇業，讓老客人驚訝的說「真不敢相信！從學生時代就吃他們家的麵包」。

1960年開業的得記烘焙，已有65年歷史，是公館商圈的傳統麵包店，提供台風歐式麵包和糕點為主，其中大蒜麵包是店裡招牌，暢銷數十年，更是許多老饕的最愛。不過近期店家貼出歇業公告，文中提到隨著時代的變遷，得記世代傳承但也力求轉型，「我們喘息尋他處，得記的風華將再現」。

▲得記麵包。（圖／記者黃士原攝）

▲得記歇業公告。（圖／記者黃士原攝）

得記烘焙歇業消息傳出後，讓許多在地人感到驚訝，有人說「我的海綿蛋糕、貝果，要成記憶了」、「回憶慢慢消失了」、「真的很難想像」、「生意超好的，一定有其他原因」、「真不敢相信！從學生時代就吃他們的麵包」。有人則說「從公告看是要另覓店面，應該是可以重新回味」。

▲位於台北民生社區的私房家宴餐廳「聚苑」熄燈。（圖／記者黃士原攝）

另外，位於台北民生社區的「聚苑」，是上海米其林二星名廚簡捷明，在疫情期間打造的私房家宴餐廳。不過營業2年多後，今年初悄悄熄燈，臉書粉絲專頁已刪除，Google店家也顯示「永久歇業」。

2022年8月開幕的聚苑，座落在鬧中取靜的民生社區一隅，是L先生義法餐廳舊址，上海米其林二星名廚簡捷明以過去宴請三五好友的上百道私房菜為主軸，開幕時以10人桌菜形式呈現，以注重本味的粵菜、濃油赤醬的上海菜及鮮麻香辣的川菜互相搭配。

關鍵字： 美食雲 得記烘焙 得記麵包店 歇業

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