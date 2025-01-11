苗栗春節住房率全台最高！溫泉飯店開訂2天全滿　冬季玩法一次看

▲苗栗縣過年平均住房率達52.86%，是全台第一名。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／苗栗報導

春節9天連假全民瘋出國，國旅住房率衰退備受熱議。據觀光署統計，春節全台前8天平均訂房率僅35.65％，其中，最低是備受天災侵擾的花蓮縣21.17％，最高則在苗栗縣，平均住房率達52.86%。對此，苗栗縣觀光協會認為，苗栗是近年崛起的旅遊處女地，有溫泉、花卉、鐵道自行車，也能逛老街、廟宇祈福，安排2天1夜不成問題。

▲苗栗縣觀光協會副理事長郭仲紋。（圖／記者彭懷玉攝）

苗栗縣觀光協會副理事長郭仲紋指出，苗栗山線、海線有著截然不同的風情，往山線的南庄、泰安走，可以逛南庄桂花巷老街，購買桂花釀、品嚐客家湯圓和粄條，泰安溫泉區以碳酸氫鈉泉聞名，許多溫泉會館林立，喜歡賞花的民眾，獅潭鄉協雲宮有櫻花、銅鑼有炮仗花牆，都會在一月底陸續盛開，卓蘭花露農場全新打造的牡丹花館，預計過年正式迎賓。

▲南庄桂花巷老街。（圖／記者彭懷玉攝）

▲苗栗花露休閒農場。（圖／記者彭懷玉攝）

至於住房率部分，擁有90間客房的享沐時光莊園渡假酒店十分熱門。業者透露，去年10月8日開放預訂春節檔期，到10月10日才過兩天，除夕到初四就已全滿，之後小年夜也滿房，初五訂房率則達到7成。業者認為，春節正適合泡湯，許多民眾會鎖定有溫泉的飯店，或是鄰近溫泉區的旅宿，泡湯兼走春一舉數得。

▲在溫泉加持下，享沐時光莊園渡假酒店春節訂房率高，開放預訂兩天就近全滿。（圖／記者彭懷玉攝）

而一、二月也是自然圈農場的旺季，業者指出，扣掉除夕、初一休園，11月開賣春節專案，11個區域一周即全滿，由於採一泊二食包圈形式，隱蔽性高的度假模式能避開人潮，輕鬆享受與親友的露營、泡湯、烤肉時光，深受年輕族群喜愛。

▲▼蘇維拉莊園達4萬8千坪，2023年陸續新增「飛天列車」露營車、「獵戶之森」雙層獨棟森林屋。（圖／記者彭懷玉攝）

不過，並非所有苗栗旅宿業者都有感住房熱絡，南庄的蘇維拉莊園認為，自從國境開放後，入住率幾乎「雪崩式下滑」，從原本7-8成跌至3-4成，低調經營的業者，2023年陸續新增「飛天列車」露營車、「獵戶之森」雙層獨棟森林屋，以及眺望綠意的山嵐房，希望抓住所有年齡層的目光，同時也顛覆過去只有樹屋、75公尺溜滑梯的印象。