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墾丁最新網美咖啡「船帆石 No.1000」開幕　俯瞰船帆石沙灘、夕陽

▲▼墾丁最新船帆石No.1000咖啡廳。（圖／墾丁福容大飯店提供）

▲墾丁最新「船帆石No.1000」網美咖啡廳開幕。（圖／墾丁福容大飯店提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

墾丁又有新網美咖啡廳開幕了！墾丁福容大飯店全新咖啡廳空間「船帆石 No.1000」近日亮相，旅客不僅能在這裡享受果汁特調，更能居高俯瞰整片船帆石沙灘，欣賞夕陽美景。

▲▼墾丁最新船帆石No.1000咖啡廳。（圖／墾丁福容大飯店提供）

▲▼從咖啡廳可以俯瞰船帆石與夕陽。

▲▼墾丁最新船帆石No.1000咖啡廳。（圖／墾丁福容大飯店提供）

全新咖啡廳「船帆石 No.1000」位於墾丁福容大飯店Villa區入口處，以飯店所在的地址命名。純白色外觀，內部則以白色配上木頭色，搭上些許石紋感，呈現海景渡假咖啡廳的氛圍。

▲▼墾丁最新船帆石No.1000咖啡廳。（圖／墾丁福容大飯店提供）

▲果汁特調「粉紅奇蹟」。

▲▼墾丁最新船帆石No.1000咖啡廳。（圖／墾丁福容大飯店提供）

▲「滿滿C多多」特調（上圖左）。

咖啡廳提供各種特色咖啡外，並結合在地農特產品推出一系列色彩鮮艷的果汁特調，例如「粉紅奇蹟」就使用屏東的火龍果搭配優酪乳製成，口感香甜濃郁；「滿滿C多多」則是由屏東鳳梨搭配蘋果，現打不濾渣，能喝到滿滿的果汁纖維，口感清香順滑。

而墾丁福容也表示，今年過年檔期逆勢成長，訂房已經達 75%，比起去年同期大約成長1成，新春住房優惠價每間6699 元起。 

墾丁福華渡假飯店則搶先為旅人佈局2、3月出遊優惠，透過官網預訂周六入住，每晚4763元起，並提供早餐2客，適用入住時間為2月15日至3月31日期間。

關鍵字： 屏東旅遊 屏東美食 墾丁福容大飯店 美食雲 美食情報 船帆石 No.1000 咖啡美食

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