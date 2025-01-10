花蓮太魯閣晶英1／16回歸！一周營業5天　享早餐吃到12點、接駁

▲太魯閣晶英酒店將於1/16回歸。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

經過2024年的沉澱與休養，花蓮太魯閣晶英酒店確定將於1月16日重啟營運，從即日起推出住房專案，平日一泊二食每人5300元起，並享早餐用餐時間至中午12點。業者也表示，初期採緩步營運，每周二、三休館。

▲酒店最代表的峽谷無邊際泳池。（圖／記者蔡玟君攝）

太魯閣晶英酒店去年受到403地震影響暫停營業，雖一度恢復營運，但由於路況與風災，導致再次宣布暫時停業，如今確定將於1月16日回歸，但採緩步恢復模式，只在周四至周一迎賓，當旅客於周二中午退房後，就會休館2日，慢慢與山林一起恢復腳步。

▲入住的旅客可享早餐吃到中午12點，上圖為行館專屬早餐。（圖／記者蔡玟君攝）

酒店從即日起開放官網預訂冬季、春季及過年住房專案。平日一泊二食每人5300元起，專案內容包括山嵐客房一晚住宿、衛斯理餐廳的早餐與晚餐、客房minibar、大廳藝廊Happy Hour暢飲，並可體驗館內各項活動與設施。預訂1月16日至3月31日入住，還可加碼享有免費花蓮車站、太魯閣遊客中心或花蓮機場來回接駁服務；如入住3晚以上，再贈沐蘭SPA「旅人最愛紓解時差按摩」一次）。此外，加入晶華會APP會員，也可獲得折扣碼優惠券，透過官網預訂每筆可享折扣1160元，春節連假期間亦可使用。

▲▼花蓮潔西艾美酒店推出新春住房專案，平日入住享早餐，還能住滿24小時。（圖／業者提供）

而花蓮潔西艾美渡假酒店則從即日起至2025年2月28日推出新春首波「集食•行樂」暢飲套餐住房專案，凡入住指定溫泉房型，最低每晚9300元起，除了享早餐吃到飽、法式迎賓點心及提供每日兩小時的Happy Hour、DIY手作體驗，若是於周日至周四期間入住，可享住滿24小時；酒店也會贈送頂級保養香氛品牌SABON「感官境遇組」一組。