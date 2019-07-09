關渡騎鐵馬邊賞花！13203盆草花構築「曲線花海」免費看

▲北投關渡碼頭花海正值花況爆發期。（圖／臺北市政府工務局水利工程處提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

騎單車悠遊河濱，一旁還有約111坪花海可拍照！關渡中港河碼頭的舢舨船隻意象及水岸景觀，已是市民朋友放鬆好去處，台北市水利處再種植今夏限定碼頭花海，超過萬盆色彩鮮明的小百日、千日紅、紅葉雞冠花等夏季草花，拼湊出曲線花海，此際正值花況爆發期，繽紛色彩讓人心曠神怡。

▲中港河碼頭花海總面積為366.7平方公尺（約110.9坪）。

北市水利處表示，中港河碼頭花海總面積為366.7平方公尺（約110.9坪），透過結合地區碼頭意象作為設計主軸，運用1萬3,203盆色彩鮮明的小百日、千日紅、紅葉雞冠花、太陽鳳仙、繁星花等夏季草花，拼湊組合成一道道海浪曲線花帶，為夏季的碼頭景象增添不同風貌，觀賞期將延續至7月底。

▲1萬3,203盆色彩鮮明的小百日、千日紅、紅葉雞冠花、太陽鳳仙、繁星花等夏季草花，拼湊組合成一道道海浪曲線花帶，觀賞期將延續至7月底。

碼頭花海於5月底栽種後，目前已到了最佳觀賞期，只要登上自行車景觀橋，就可以清楚俯瞰完整的花海圖案，遠方可眺望觀音山及陽明山，傍晚時，夕陽餘暉灑落整條河岸及自行車道，為仲夏留下一幕幕難忘的畫面。

▲傍晚時，夕陽餘暉灑落整條河岸及自行車道，為仲夏留下一幕幕難忘的畫面。

中港河碼頭

搭乘捷運淡水線至「關渡站」轉乘或步行

1.出捷運站右轉沿大度路三段296巷、301巷前行，或往西行過大度路的陸橋涵洞之後，沿著知行路前行，步行約 10-15 分鐘，步行約 10 分鐘。

2.捷運轉搭公車 133、216副、223、302、550、紅35、小巴 23 等，至「關渡宮站」下車，再沿著知行路前行，步行約 3分鐘左右。

自行開車：車輛可停至關渡碼頭停車場，再步行約3分鐘即可達。