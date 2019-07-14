老K跟美姬是一對熱愛美食的兄妹，會在這裏跟大家分..

點評：太划算！！！

文、圖／老K

五一連假美姬跟友人花兒一家一起到宜蘭的傳藝中心玩，本來是打算去羅東夜市吃晚餐，不過去羅東夜市都是吃一些小吃，像是一串心、包心粉圓等，所以我們決定找間餐廳吃點東西填飽肚子才有力氣去夜市吃東西。

離宜蘭傳藝中心不遠剛好就是宜蘭鼎鼎大名的來來牛排，因為來來牛排算是平價牛排，所以當我們看到來來牛排的招牌跟他們的餐廳建築的時候，真的是大大吃了一驚啊～這是汽車旅館吧！！！餐廳的前面跟後面都是停車場，還好我們來的早（大概五點半吧），所以後面的停車場還有位置，餐廳前面已經停滿汽車跟很多的摩托車了；晚來的話，就需要抽在餐廳入口的機器抽號碼牌了。

來來牛排館又分成好幾區啊，美姬坐的這邊，有大片的落地窗，窗外是清水模的牆面搭配上綠色的植物，餐廳裡面則是木質的牆面，配上簡單的木桌與椅子；雖然說是平價牛排館，光是在裝潢上就有花工夫啊，難怪是宜蘭火紅的牛排館。

第一面是雙拼的海陸大餐，餐點都有附沙拉、脆皮濃湯、古早味紅茶以及甜點。

背面是單點以及大胃王特餐。

首先上的是沙拉，可以選千島醬跟和風醬，份量不多算是開胃菜。

再來是酥皮濃湯，美姬喜歡他們略為清爽的玉米濃湯，這樣搭配上面的酥皮，喝起來剛剛好，不會太過油膩。

焗烤海大蝦併炙燒牛排＄410

和風鮮尤併炙燒牛排＄410

大比目魚排＄320，美姬選的是一般的義大利麵，吃起來比較有口感。

蒜香炙烤牛排＄320，友人選的是傳統麵條，有點想油麵但又不是。

副餐的甜點，紅茶就沒有特別拍了。

四份餐點中有三份都有牛排，唯一那一份比目魚排就是美姬的啦，根據友人們對於牛排的評價就是～就是平價牛排，美姬覺得來來牛排厲害的地方，就是除了主餐就是跟其他平價牛排一樣之外，其他的部分都有所提升，像是好喝的酥皮濃湯，很舒適的環境以及服務很周到的服務生們，是一間CP值很高的牛排館，有要去東部玩的朋友們，可以順道吃吃看來來牛排喔（目前宜蘭、花蓮、台東都是有分店的）。

來來牛排-宜蘭店

地址：宜蘭縣五結鄉親河路二段157號

電話：03-950-2534

時間：11：00－22：00

老K

接力吃下去吧 老K！

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