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探索「石碇秘境」神隱去！一日遊提案玩翻山林溪流老街

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▲鱷魚島。（圖／石碇區公所提供）

▲位在翡翠水庫集中區的「鱷魚島」，浮起水面的山頭像隻鱷魚悠閒橫躺。（圖／石碇區公所提供）

旅遊中心／綜合報導

有山有水有老街，石碇雖然不如深坑名氣響亮，觀光資源卻毫不遜色，位在翡翠水庫集中區的「鱷魚島」，浮起水面的山頭像隻鱷魚悠閒橫躺，曲折蜿蜒的水道配上翠綠色山巒，無論是霧氣朦朧還是晴天清亮時抵達，都讓人讚嘆這裡如水墨畫般的意境，每到假日湧入許多民眾一窺其貌。

石碇千島湖。（圖／網友veroochien提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲石碇千島湖名氣響亮，每到假日湧入許多旅客。（圖／IG@veroochien提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

石碇區公所表示，石碇鱷魚島是翡翠水庫集中區、北勢溪中游碧山村遺址的山頭，後因翡翠水庫興建蓄水，碧山村整個被淹沒在水庫下，溪岸峰巒被水圍繞著，露出水面的部份，竟形成像似鱷魚浮於湖面的景觀，配上遠處的朦朧的山巒，景色十分壯闊！竹坑至鱷魚島的景觀木棧道，全長近1公里，可以讓民眾更近距離接近鱷魚島。

▲新北市石碇千島湖。（圖／IG@ding05_26提供，請勿任意翻攝以免侵權）

▲石碇鱷魚島是翡翠水庫集中區、北勢溪中游碧山村遺址的山頭。（圖／IG@ding05_26提供，請勿任意翻攝以免侵權）

石碇區公所推薦，附近的「永安景觀步道」步道簡短好走，前段是以石板鋪設，經過第一座木橋之後，步道變為泥土路，維持著自然樸實的風貌，沿途會經過四座木橋跨越小溪溝，步道迂迴於山林之間，有林蔭的遮蔽，沿途走來舒適，北勢溪則被樹林遮蔽著，來到林間開闊處，才又見湖景美色。

另外。石碇境內還有「台版朝聖之路」淡蘭古道，不僅是國家級綠道的先行示範，地形風貌更是多變。

▲石碇百年石頭屋。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「石碇老街」有保留古早建築特色的吊腳樓及百年石頭屋等景點。（圖／記者彭懷玉攝）

擁抱青山綠水之餘，別忘了走訪附近的「石碇老街」，有必吃的豆腐蛋糕、曾獲選台北市點心米食嘉年華麻糬大賽獎「最佳特色獎」的阿嬤麻糬、保留古早建築特色的吊腳樓及百年石頭屋等景點，適合全家一同在茶鄉中感受大自然的洗禮，卸下一身疲憊。

千島湖
地址：新北市石碇區永安里

關鍵字： 新北市旅遊 石碇區旅遊 石碇老街  鱷魚島 千島湖

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