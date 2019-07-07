全台最美火車站升級了！多良車站7/1增「我愛多良」打卡點

▲多良車站7月1日重新對外開放。（圖／網友e1821680提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

「全台最美火車站」升級了！重新整建的台東多良火車站7月1日對外開放，增設許多貼心設施，包含「我愛多良」、「傳統月台里程牌」等拍照打卡點，為讓旅客一目瞭然進站列車，也貼心裝上列車電子式時刻看板等。

今年3月11日起，多良火車站進行整建工程，經過近4個月封閉後，終於在7月1日對外開放，新設包括裝置藝術、列車電子式時刻看板，藍色觀景平台融入鐵道元素，有鐵軌還有站間里程牌，入口將統一改由北邊進入，設施完工後，遊客眺望太平洋湛藍海景之餘，更多了打卡新樂趣。

多良火車站站址原為山坡地，南迴鐵路工程處特別將車站以高架設計，一樓為候車室與售票處，二樓為月台，月台上的紅色欄杆為明顯特色，站在此處可鳥瞰太平洋，被譽為全台最美的車站，也是鐵道迷朝聖景點之一。

▲配合村民進出及交通順暢，不得開車進入，車輛應停放省道兩側再徒步至車站。（圖／記者王兆麟翻攝）

特別提醒旅客，配合村民進出及交通順暢，不得開車進入，車輛應停放省道兩側再徒步至車站，另外，嚴禁亂丟垃圾，共同維持環境整潔。

多良觀光車站

地址： 963台東縣太麻里鄉瀧溪路8-1號