2019宜蘭童玩節水上開幕秀　讓世界看見宜蘭

▲▼2019宜蘭童玩節6日晚盛大熱鬧開幕。（圖／游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2019宜蘭國際童玩藝術節6日晚上舉行開幕典禮，首創以冬山河親水公園泊船池水域為舞台，由「義大利科羅娜劇院」聯合國內表演團隊，帶來國際級超高水準演出，加上夢幻震撼水舞燈光秀，讓世界看見宜蘭童玩節的「蛻變」，也正式宣告「2019宜蘭國際童玩藝術節」無限精彩的奇幻旅程正式展開。

2019宜蘭童玩節以「蛻變--讓世界看見宜蘭，讓宜蘭邁向國際」為主題，以親水公園泊船池水域為舞台，邀請擔任2017威尼斯狂歡節開幕團體的「義大利科羅娜劇院」，集結台灣在地「藝想台灣劇團」、「愛舞民族舞蹈團」共同攜手創演，透過「藝術、國際、融合」3大概念，為蛻變的童玩量身設計全新編創的開幕舞劇，結合音樂歌劇、馬戲團、視覺藝術、浪漫舞蹈、聲光影音、傳統文化...等元素，傳達每個人心中都有一個純真的童年夢想，那就是一場永不落幕的童話故事。

▲▼宜蘭童玩節水上開幕主秀，讓遊客驚艷。（圖／宜蘭縣政府提供，下同）

「蛻變」為主軸，充滿童趣與洋溢歡樂的水上劇場開幕秀，以「童玩夢土」時空轉換的概念，尋找「童玩、童心、童趣」的童年美好時光記憶，呈現大地、水域與空中3大空間，戲劇般的夢幻演繹，彷彿置身在神話般的傳說故事，在星空的夜晚，清澈湖泊的映照下，帶領觀眾進入「童玩夢土」的夢境世界，最後所有參與演出的國內外團隊搭乘船隻出場，讓遊客在星空下重新發現親水公園的美。

「宜蘭國際童玩藝術節」水上劇場秀，7/7還有1場，遊客一定要把握機會，欣賞國內難得一見的國際級演出！

宜蘭縣長林姿妙指出，2019宜蘭童玩節透過國際級的水上開幕秀，讓大家都親眼看到宜蘭童玩節全新「蛻變」，6日正式開幕至8月18日為期44天，活動內容相當精彩，有清涼消暑戲水設施，世界各國民俗樂舞團隊表演，傳統到現代的童玩體驗展館。

並特別加碼歡樂遊藝踩街互動有花車、木偶馬戲團、森巴鼓、森巴舞等熱鬧遊行，國際級專業亮點團隊的星光主秀，以及光彩奪目的夜間水舞燈光秀。

遊客還有機會抽到「台北到香港來回機票」、「礁溪老爺五星級飯店住宿券」，以及價值70萬元的汽車，同時宜蘭縣內觀光產業並推出「童玩好康三重送」眾多優惠方案，邀請全世界遊客到宜蘭，體驗華麗「蛻變」升級的童玩節！