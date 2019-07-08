點評：都沒有發現這家啊！

文、圖／紫色微笑

在宜蘭好吃的火鍋店不少，但很少有一家可以從前菜到飲料都非常精緻的，餐後飲料竟然供應耶加雪的咖啡，那就是--品鍋！！ 這裏提供高品質的肉品，像是日本A5級的飛驒牛、近江牛、神戶牛～也有伊比利豬、巧克力豬、美國PRIME 等級的肉品！！ 而火鍋最重要的就是湯頭，這裏的湯頭標榜都是店家自己熬煮~非常鮮美、真的非常讚！！

環境佈置略帶點工業時尚風格，十分雅致！！110公分以下兒童不收基本消費，還有VIP包廂，適合團體聚餐、親友聚會，這次和一群朋友來此聚餐聊天，大家都脫離那種喜愛吃到飽的年紀了，能有這種等級的餐點與環境聚會用餐，真的太棒了

說起這家品鍋還真的很不起眼啊，因為它雖然是三角窗的位置，但卻是位於國華國中大門口前的巷子裏，如果沒特別來這裏，真的絕對想不到這裏有家這麼厲害的鍋物餐廳！！

從門口的LOGO 設計，就看的出來這家可是認真的哦！！ 品字融入在火鍋之中，一目了然，非常好的設計理念，一進到門口就發現這四張證書！！

A5 等級的和牛！！！！ 這可是日本和牛最高等級的！！ 真的沒想到這裏供應這麼棒的肉品

櫃台設計非常有現代感





這裏的空間、燈具、桌椅都搭配的非常棒，用餐的氣氛非常好

店內裝潢設計優、店內用餐氣氛超棒

門裏門外真的有兩個世界的感覺！！

這裏還有為數不少的紅白酒呢！還有義大利的袋酒！

來這裏就是每個人點一個套餐，如果是兩個人就是鴛鴦鍋的形式，先決定湯頭＋沾醬＋附餐＋搭配肉品＋飲料

第一次用餐，第一道就先上水果~有點特別！！ 水果的品質滿棒的，有點開胃小點的概念

四種醬料可選（和風果醋醬／味噌胡麻醬／和風昆布蒜味醬／和風昆布蘿蔔泥）

點了果醋醬及胡麻醬，這裏不是自助式的，都是廚房調配好送來，這醬料的品質也很不錯~首推胡麻醬！

湯頭有和風昆布鍋、 養生百菇鍋、 川味麻辣鍋、黃金雞湯鍋 四種湯底，店家標榜親自熬煮不用高湯塊！上圖是 川味麻辣鍋～多種獨家香料及配方組合，黃金雞湯鍋～湯頭味道真的很棒！ 直接下個麵條就是很棒的湯麵了！！

養生百菇鍋（裏面用了猴頭菇、茶樹菇、香菇、杏鮑菇、白鴻禧菇等），黃金雞湯鍋（老母雞與干貝、蟲草花熬煮的），這三種湯頭各有各的鮮美滋味，有了好的湯頭，餐點自然非常令人滿意，我們雖然捨棄了常見的昆布湯底，但想必不能用一般的火鍋來看待品鍋，就算昆布是常見的風味，但我相信這裏的湯頭一定不一樣

菜盤，高麗菜、香菇、魚板、玉米筍、金針菇、丸子、南瓜、蕃茄~~都是新鮮來自大地的珍饈啊

店家會介紹有些菜的食材來源，水耕蔬菜、梨山的高麗菜非常清甜、甚至還有能生食湧泉青菜呢！

櫻桃鴨～宜蘭在地名產！鴨肉肉質比較緊，十分好吃！

噶瑪蘭巧克力豬 ，這可是昔日英國皇室在吃的盤克夏豬，經過宜蘭在地優秀農戶改良，再餵養餵豬吃麵包、巧克力、麥粉等食物，產量不多是連五星級飯店都搶著要的肉品呢

這個油花也非常的棒！！ 在宜蘭可以吃到這樣的肉品，真的很難得啊

這就是有肉品界勞斯萊斯等級的伊比利豬！！ 看看這油花就知道了！！ 軟嫩細緻，風味十足！！！！ 真的是極品啊

安格斯肋眼PR ，都是PRIME 等級的還有什麼好說的呢，好吃。而且這裏用的是美國自然牛，所以不打抗生素、賀爾蒙之類的，總之，品質非常棒！！

就連加湯也是加原湯哦！！ 絕對不馬虎

友人點的松阪豬

美國牛小排PR

澳洲羊肩肉

這個魚板很有日本味，很像一種日本的魚板－蒲鉾！！ 真的從外表看不出來啊，實實在在的美味

把胡麻醬倒入麵碗中，味道真的鮮美極了！！

餐後飲品（法國各式果露氣泡水／洛神花茶／山竹瑪黛花茶／木槿野莓花茶／元氣花茶舒壓花茶／梨山茶／耶加雪菲日曬咖啡）餐後飲料也很棒！！ 很少見到這麼精緻的，果然從開始到結束都令人滿意

木僅野莓元氣花茶

餐後飲料竟然有耶加雪非啊！大夥坐著聊天可以繼續喝下去...

這是一家很用心經營的火鍋店！不但環境舒適，且富有時尚設計品味。重點是食材新鮮，大家都說餐點品質、用餐環境都是上上之選，和朋友聚餐的這一頓真的非常滿意、非常開心。想吃點高品質的餐點，不用上台北，直接來這裏就對了！ 有機會ㄧ定會再來光顧，推薦大家喲！

品鍋 SHABU SHABU



地址：宜蘭縣羅東鎮國華街78號 ( 國華國中大門前巷內)

電話：03-9510078

營業時間：平日 17:30–21:30 ；假日 11:30–14:30 / 17:30–21:30

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