悠閒一整天！烏來碧潭一日遊這樣玩　泡溫泉、賞浪漫水舞

點評：這行程好好玩的感覺～

文、圖／紫色微笑

對於住在北台灣的朋友來說，新北市的新店、烏來可是非常適合出遊踏青的好地點，這裏不但交通便捷（國道三號、捷運），又有溫泉可泡、更可以搭船悠遊在浪漫的碧潭之上、現在又有浪漫水景可欣賞，這一帶簡直就是戀人的聖地！碧潭剛好有浪漫的水舞季，朋友們可以跟我們一樣，白天在烏來泡個美人湯、晚上可以在水畔一面用餐、一面欣賞水舞，享受輕鬆、悠閒又浪漫的一日遊，保證能讓感情加溫！

烏來的泡湯地點不少，沿路上都可以看到不少湯屋，這次我們來到璞石麗緻溫泉會館泡湯！無色無味又古溜的碳酸泉，泡起來非常舒服！我們停好車後，從電梯出來就看到前庭的水面倒影如鏡！非常有水中月、鏡中花的禪風意境啊！

當然囉，璞石麗緻溫泉會館可是這一帶鼎鼎有名的溫泉會館！會館的設計清新脫俗，雅致大方！這次總算是百聞不如一見！有沒有感覺和一般的溫泉會館有很大的不同呢，來到這裏真的不自覺會把腳步放慢、心情也跟著輕鬆了起來，我想是週遭的環境讓心情有了變化。

這裏不太像溫泉會館，反而像是美術館之類的場所呢！

旅客就坐在這個區位之中，視線剛好可以透過前方的窗看到前庭的水景呢！滿眼綠意的窗戶，對面就是烏來的山景，下方則是南勢溪的水景。很棒的旅客休息區吧！或是泡湯完後也可以來此休息一下再出發。

璞石麗緻溫泉會館大概可分為一半的客房，一半的湯屋（有私人湯、客房湯、大眾湯），所以湯屋的種類很多元，親切的服務人員拿起ipad 向我們一一介紹湯型的類型。這裏的大眾男湯很美吧！選好後，服務人員帶我們前往湯屋。這裏的湯屋名字也是一絕，像是這間是懷古～而且用小篆的字體，字體很美，十分有古風！但又不會讓人感覺有那像沉重的中國風的感覺。

這是我們這次來泡的湯屋，泰雅。名字用的是和這裏的原住民族群一樣！重點是湯池是用大石頭砌成的，帶點原始自然的氛圍。對面則是一片山壁，我們還笑著詢問會不會有人偷看啊，服務人員再三三保證對面因為懸崖峭壁的關係，所以不會有人XD

我們好奇的往外一看！果真是一片山壁、下方又是南勢溪的水壩！感覺放心多了！看來只有空拍機才能得逞吧XD這裏是半露天的湯池，所以是自然新鮮的空氣！裏面的設施也很簡單，但是一應俱全，有洗水檯區、淋浴區、廁所～所以泡湯的一切就在湯屋裏，不用再出外了。

來泡湯，當然也要了解一下這裏湯的泉質特性，這裏是弱鹼性碳酸泉，水質清澈透明，和礁溪的中性碳酸氫鈉泉很像，都是無色無味的～因為地理位置很近，不知算不算同一種類！

因為是半露天的，不用說，空氣相當清新自然！大口呼吸一下，真的好暢快！只要不是太吵的話（因為半露天，所以聽的到隔壁的聲音），真的可以聽到蟲鳴鳥叫，水聲潺潺！真的是大自然的交響樂！這裏的水溫很高，所以可以開冷水調節一下。泉水真的沒什麼味道，但還是有點古溜古溜的感覺！泡起來真的很舒服啊～

而且湯池很大，我們一家四口都容的下。不過，今天是來浪漫一下的，所以暫時把小孩支開，才可以盡情享受啊！

來泡湯之餘，肚子餓了，也有餐廳可以享受美食哦～這裏有好幾個不同的餐廳，大廳旁的水硯茶屋可以享受輕鬆的下午茶或是簡單的輕食之類的，我們則是到璞食軒享用美味的餐點。

這裏可以單點，也可以選擇套餐。





左上：牛奶埔燻溫泉玉子～因為是燻過的溫泉糖，口味相當獨特哦

右上：絲絲入扣涼心麵～裏面是梅子素麵、搭配蟳龍魚卵，清淡爽口，吃的時候再沾著底下的芝麻醬，真是絕配啊

左下：古早西瓜棉鱸魚湯～鱸魚的魚肉非常細緻，搭配西瓜棉燉煮的湯，非常清爽好喝

右下：鱘龍二品軒～鱘龍魚肉質相當軟嫩細緻，像這樣搭配不同的醬料也很好吃

左：原生美牛佐牧草醬～口感Q軟的牛肉串，本身就利用馬告調味過了，搭配一旁的巴薩米克醋，美味又可口哦

右上：山藥野菇魚腥草～在地時蔬的組合，下方還有山豬肉片，有自然的甘甜，口味非常清爽

右下：山粉圓木耳甜湯／福山芭蕉香酥脆～芭蕉裹上薄薄的麵衣再入鍋酥炸，裏面則是香甜無比的芭蕉，滿少見的吃法，非常新奇哦

這一整個套餐相當精采，除了部份選用在地食材，還融入當地原住民泰雅族的料理，成為一套風味獨俱的餐點！真的很棒哦，只有這裏吃的到。

如果不想吃大廳，這裏的水硯茶屋，也有輕食類的提供哦～

其實烏來地區還有好多地方可以去，像是內洞森林遊樂區，就是一個相當值得一遊的地方！不過，這次泡完湯後，我們要來碧潭一帶等著看水舞囉！碧潭就位於捷運新店站旁，地點非常方便，搭個捷運就可以來這裏看山看水、自在寫意，碧潭水岸同時也是附近居民玩樂的好地方，當天下午好多人扶老攜幼來這裏散步，就算帶自行車來這裏沿水岸騎乘，也很不錯！

當然囉，同屬於新北市熱門的水岸景點「淡水」！這裏可是多了划船、遊湖的樂趣呢，除了可以自已划，也有電動船，輕鬆又不費力，樂趣不變哦～

這次主要是來告訴大家，從現在到2017年的4月5日，在碧潭水岸會有水舞音樂會的表演，搭配多彩燈光和音樂，可說是視覺及聽覺雙重饗宴！

光是這個水舞也滿了不起的，這是由3個直徑10米圓形所組成的，尤其是中間這個！可以產生不同的水型，這可是國內非常罕見的哦！搭配燈光及音效，現場民眾包含我們，可是看的如癡如醉啊～這次更設計7個演出曲目會在103天內分階段演出，所以保證精采萬分，錯過可惜哦！

越夜越美麗！夜晚時分、華燈初上，這裏變的更浪漫了。從不同的視角來看水舞更精采！尤其是站在吊橋附近的高處往下拍，還有點空拍機的感覺呢！跟我們一樣喜歡拍照的朋友，更是不能錯過這樣的大好良機啊，把腳架準備好、相機充好電，用力盡興的拍啊～

當然囉，這裏還要推薦一個看水舞的好方法，一面用餐、一面看水舞，這個主意不錯吧！

河岸上的餐廳也滿多的，這次是來水灣餐廳用餐。

左：冰咖啡

右上：果汁

右下：伯爵茶

左上：肉類串燒

左下：披薩，裏面有青醬、牛蕃茄、馬茲瑞拉起司、綜合生菜～美味又新鮮、還有濃郁酥脆的口感，大家都喜歡吃

右上：孔雀蛤或是淡菜之類的菜色，搭配不同菜色輕炒，

右下：生菜沙拉

左：時蔬串 : 肉桂糖烤鳳梨、牛奶黃瓜、幸鮑菇、下方是班蘭黃飯，這道是非常巴里島式的料理。尤其是肉桂糖烤鳳梨，真的很令人驚豔呢

右上：黑糖咖啡

右下：海陸吊串 :海大蝦、阿根廷魷魚、雞肉串搭配彩椒、洋蔥，大口吃非常過癮啊

左：紐西蘭羊肩肉搭配綠咖哩醬，還有帕瑪森起司及烤麵包，口感微辣又濃郁，搭配班蘭黃飯一起吃，非常棒哦

右上：帶骨牛小排佐第戎芥末籽醬~~低溫水煮的方式，口感非常的Q軟

彩虹蛋糕、布朗尼、乳酪蛋糕、甜湯～這些甜點口味多元又好吃，也很精采

烏來與新店，兩地相距約半小時的車程，距離不遠，除了泡湯外又可以遊湖、看水舞，真的可以玩的開心又盡興！很棒的一日遊行程吧～

2019 碧潭水舞



時間：108年3月8日至4月30日

活動：每晚6點到8點30分每逢整點和半點開始展演，每次曲目演出約6分鐘，由2種曲目表演交錯展出