這裡也有雙心石滬！宜蘭水上景觀餐廳IG狂洗版　木棧道超好拍





文、圖／萍子



每到一地方旅行就想找景觀餐廳好好放鬆。來宜蘭景觀咖啡館，萍子大推龍座咖啡Drogan coffee，位於宜蘭冬山鄉半山腰上，可遙望龜山島，美不勝收。原本是火水私坊，租約到期後屋主拿回使用，主打山腰宜蘭雙心石滬，水上景觀餐廳，波光粼粼讓人少女心大爆發。提供咖啡、輕食、下午茶、排餐、炸物鬆餅等美食，可攜帶寵物之寵物餐廳、扭蛋機。









在順安國小中山分校後山的宜蘭半山腰上，門外旁就附設停車場，可容納幾十部車位置，不用擔心要找位置。





之所以會取名龍座咖啡Drogan coffee，因從正面看出去地形相似龍交椅，左有雙青龍，右有雙白虎，前朱雀，後玄武，是絕佳的地理環境，來用餐客人能獲得正能量。





從一旁石階上去，正是龍座咖啡Drogan coffee。周邊種滿了綠意盎然植栽，一看可見這是棟兩層樓為主的景觀咖啡館。早期租給火水私坊經營的，因租約到期，龍座主人經重新整頓後，重新整裝這裡，給予更多攝影人朝聖。





龍座咖啡Drogan coffee整個水泥色調灰階設計，映入眼簾是長長的長廊。走道寬敞，左手邊則是結帳櫃檯區。入內用餐，直接自行找位置，不接受預約訂位，找到位置就來櫃檯點餐結帳。





紫色窗簾略顯浪漫，每ㄧ區座位打造宛如沙發區位置。沙發可自行調整，舒適大沙發蠻好坐的，每個座位都可看到窗邊美景，這樣沙發區提供，宛如就在自家造咖（台語音）氣氛。





龍座咖啡Drogan coffee餐廳基本上可以區分成3大區塊：分別是1F用餐區、2F景觀區、戶外拍照區。二樓也可直接從一旁的樓梯上樓，去取景拍照打卡，是這裡的一大景觀賣點。





整大面落地窗與池畔平台相連接，坐落室內用餐就可遠眺窗邊景致，視野之好。





冰櫃上擺放著多款甜點，偏向台式日式甜點款，價格都100多元起跳。





龍座咖啡Drogan coffee採自助式，餐具、紙巾等都自行拿取。





一旁還有整排扭蛋機，給予想要轉扭蛋的玩家可收藏。





龍座咖啡交通Drogan coffee這裡用餐得需到櫃檯點餐，並先結帳付款。消費須知：以人頭計算，孩童需低消，每人最低消費為任一熱食或飲品（蛋糕櫃2蛋糕算1低消），無點則均收座位費200／人。消費均收10％清潔服務費。餐點飲品均現做，人潮多時請耐心等候。飲品、點心無分餐前餐後上，若需後上者，請於結帳時告知。





推開玻璃門，馬上就可走出戶外。





一覽無遺景色，人可以站在最前方取景拍攝，創造IG打卡名勝景點。





從湖畔中央觀看，可見整棟建築體，建築體倒影在水中，多了種水上屋的氣息，拍起來也很美唷。













從2F景觀區眺望出去可遠眺無邊際的宜蘭冬山景色，以及正前方的龜山島，很壯觀，整個藍色池子因藍天藍的發亮，宛如鏡面一般，多了種美感。





這木棧道也是一大拍照賣點，是近期很夯IG打卡宜蘭新秘境，彷彿置身偶像劇場景，吸引絡繹不絕人潮。





二樓也提供用餐座位區，戶外露天是絕佳觀景台。









許多人會從二樓往一樓這木棧道拍攝，山景湖畔景，兩種層次的美感。





從二樓遠眺下方，除了前面宜蘭冬山景觀外，這個池中有著大大I LOVE U字樣及一直很紅的雙心石滬。想要把這拍進鏡頭中，真需要用點心與巧思。





雙心石滬，不用飛澎湖就可見，宜蘭版的雙心石滬，設計的很逼真。





茶與桌面鏡面，倒影變化，好商業攝影fu，拍完都感覺茶好加分，多了好喝印象。





焦糖拿鐵，冰冰涼涼，奶香濃郁。很基本款的咖啡，上頭多了一層焦糖，適合螞蟻控必喝。





蜂蜜鬆餅，很傳統的甜點下午茶。一大片的圓餅鬆餅，搭配冰淇淋、捲心酥、香蕉、鮮奶油，屬於很粗飽的甜點鬆餅款。





淋上滿滿的巧克力醬汁，略帶甜膩，傳統在地鬆餅屬於軟嫩扎實口感。很一般般，來這裡用餐就別太講究了，都出自美景之景色。

龍座咖啡Drogan coffee地理位置屬半山腰，享受山林中景致，很放鬆。不用到澎湖就能看到絕美的雙心石滬的造景，能將宜蘭平原美景盡收眼底，身處在世外桃源；若夜晚造訪，則可感受冬山夜景。雖地方小，卻很適合來約會、喝下午茶。



龍座咖啡Drogan coffee



地址：269宜蘭縣冬山鄉舊寮路73巷33號

電話：03─9585907



Upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！

本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。

熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

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