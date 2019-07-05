溯溪、高空彈跳超刺激！「2019北橫探險節」新增6大活動

▲從橋高37公尺高的巴陵橋一躍而下，是「北橫探險節」驚險刺激的活動。（資料照／記者蔡玟君攝）

旅遊中心／綜合報導

2019「北橫探險節」將於7月13、14、20及21日於北橫沿線角板山、小烏來、拉拉山、嗄拉賀溫泉等地登場。桃市府觀旅局說，除了熱門的「溯溪之旅」及「高空彈跳」外，今年更增加了6大刺激活動，還沒想好暑假去哪玩，不妨來北橫探險節挑戰自我極限。



桃市府觀旅局說，今年北橫探險節在擁有多樣自然生態資源、豐富的人文歷史及原民特色文化的北橫，推出6大系列亮點活動，分成2個週末舉辦。第一週（7月13、7月14日）將於角板山舉辦「部落很忙」主題闖關活動，包含挑戰套木馬、推酒杯等遊戲。另外，於小烏來戲水區則推出消暑的「湧入前線」活動，民眾可以在盛夏享受北橫清澈、透心涼溪水及水上活動。

▲第二週（7月20、7月21日）將於小烏來宇內溪推出的「溯溪之旅」。（資料照／記者蔡玟君攝）

第二週（7月20、7月21日）將於小烏來宇內溪推出的「溯溪之旅」，及在橋高37公尺高的巴陵橋一躍而下，滿足極限運動者滿滿感官刺激。還有連續2個週末舉辦的「小小跑酷營」活動，由親子共同向專業教練學習超酷炫的跑酷基本動作，激發大小朋友內在的探險魂。7月13日特別企劃「秘境探索」之旅，前往遺世獨立、全台唯一的嘎拉賀溫泉瀑布，一探大自然的鬼斧神工，活動全面開放報名中，場次有限、額滿為止。

