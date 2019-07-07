全美票選第一的夢幻沙灘在這！超難找的隱藏版海島度假天堂

點評：看了好想去啊

文、圖／妮可魯的飛行日記

號稱全美第一的夢幻海灘「蘭尼凱海灘」（Lanikai Beach）、簇擁著風格小店的衝浪小鎮「哈雷瓦」（Haleiwa）和凱奴亞（Kailua），以及週末早晨的農夫市集Saturday Farmers’Market KCC，還有有名到進軍東京的莓果鬆餅店Café Kaila、會招喚幸福的彩虹刨冰、充滿移民風格的獨特美食，夏威夷早就擺脫古早味度假勝地的舊日印象，成為進階版島嶼度假天堂。

許多人對於夏威夷還停留在以前的刻板印象，像是壅擠得像沙丁魚罐頭的威基基海灘、一成不變的原住民火舞晚餐秀、參觀珍珠港二戰遺跡等跟團行程，其實，只要自己租一輛車，就能跳脫觀光客的夏威夷，跟隨著當地人的腳步，和妮可姐一樣，享受夏威夷獨特的悠閒與夢幻。

夏威夷是由許多個島嶼組成的國度，像是歐胡島、茂宜島、可愛島、夏威夷島等，就是因為有太多選擇，大多數的遊客來到夏威夷都會想多玩幾個島嶼，結果大部分的時間都浪費在飛來飛去，搜集景點紀念照，就連來到威基基海灘都只是踏踏浪花，精挑細選的比基尼連下水的機會都沒有就要回家了。

放棄狼吞虎嚥式的貪婪，慢下腳步，選擇一個島嶼展開不一樣的旅行視野吧！像是夏威夷州首府所在地的歐胡島就是絕佳的入門選擇。來到夏威夷，若是不好好享受美麗的沙灘與海水，豈不太對不起自己？

像是全美最佳海灘票選第一名的蘭尼凱海灘（Lanikai Beach）就位在歐胡島的東部，從威基基開車上高速公路，往東越過海岸山脈後，約40分鐘後即可來到這座鮮少有觀光客、幾乎都是本地人聚集的夢幻海灘。

「Lanikai」是夏威夷語，意為「天堂之海」。純白色的沙灘宛若天堂般動人浪漫，近乎透明的海水終年都保持著夏日般的溫度，加上沙灘的坡度十分清淺，一層層像是蕾絲裙擺般的波浪以溫柔的速度纏捲著白沙，海濤的聲音就像是胎動般平和，因此許多歐胡島居民都喜歡攜家帶眷來蘭尼凱海灘遊玩，就連剛學會走路的小嬰孩都能在媽媽的懷抱中坐在沙灘邊戲水，完全不用擔心風浪問題。

蘭尼凱海灘的位置很隱密，海灘的出入口竟是在一整排高級住宅區的中間，因為不是公營的海水浴場，沒有更衣間、淋浴設施、餐飲等設施，熟悉蘭尼凱海灘的人們都會事先在衣服裡穿好泳衣前往，並自備草編海灘墊（夏威夷的商店都買得到）與野餐籃，在隨風搖曳的椰影下享受慵懶的日光浴。

加上夏威夷沒有工廠等污染源，海水非常純淨，就算游一整個下午也不會覺得身體黏黏的，沾在肌膚上的沙子與鹽花只要用手拍一拍就好，比基尼外面只要套上T恤與短褲就可開車回市區，天堂之海的魅力果然夢幻非凡呀！

蘭尼凱海灘位在一整排住宅區的後面，許多房子的門牌竟是衝浪板。

因為沒有明顯的公共停車場，開車來的遊客都是將車停在空地樹下，從這一條小徑前往海灘，這條小徑並不難找，因為所有的遊客都魚貫地進出，非常好認。

穿過小徑，隨風搖曳的椰子樹影出現在眼前，這正是蘭尼凱海灘。

海水溫暖又清淺，可以在岸邊玩水，也可以在不遠處的淺灘礁岩之間浮潛，我們準備了在當地超市買的便宜浮潛蛙鏡，省去找浮潛用具店租借的麻煩。

海水的波動真的平穩又舒服，抱著浮板都快睡著了。

夏威夷海灘必備的草蓆，在雜貨店及超市都買得到，我們是2月去的，陽光雖美卻不毒辣，但防曬乳還是要記得塗喔! 飲料也要記得自備，因蘭尼凱海灘完全沒有攤位可購買，是一處躲在住宅區後的海灘，只有當地人和熟門熟路的少數遊客才會去。

來曬一下長腿姐姐美照……

還有日本新人來這裡拍蜜月婚紗。

真想像當地人一樣，隨時可從自家後院搬把椅子，享受海水陽光

回程隨手從車窗拍出去的照片，沒修圖也這樣美~

蘭尼凱海灘

交通: 從威基基往東邊開車約40分鐘可達

妮可魯的飛行日記

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