ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

全美票選第一的夢幻沙灘在這！超難找的隱藏版海島度假天堂

點評：看了好想去啊
ETtoday旅遊雲

▲夏威夷超夢幻蘭妮卡沙灘（Lanikai Beach）。（圖／妮可魯的飛行日記提供）

文、圖／妮可魯的飛行日記

號稱全美第一的夢幻海灘「蘭尼凱海灘」（Lanikai Beach）、簇擁著風格小店的衝浪小鎮「哈雷瓦」（Haleiwa）和凱奴亞（Kailua），以及週末早晨的農夫市集Saturday Farmers’Market KCC，還有有名到進軍東京的莓果鬆餅店Café Kaila、會招喚幸福的彩虹刨冰、充滿移民風格的獨特美食，夏威夷早就擺脫古早味度假勝地的舊日印象，成為進階版島嶼度假天堂。

許多人對於夏威夷還停留在以前的刻板印象，像是壅擠得像沙丁魚罐頭的威基基海灘、一成不變的原住民火舞晚餐秀、參觀珍珠港二戰遺跡等跟團行程，其實，只要自己租一輛車，就能跳脫觀光客的夏威夷，跟隨著當地人的腳步，和妮可姐一樣，享受夏威夷獨特的悠閒與夢幻。

夏威夷是由許多個島嶼組成的國度，像是歐胡島、茂宜島、可愛島、夏威夷島等，就是因為有太多選擇，大多數的遊客來到夏威夷都會想多玩幾個島嶼，結果大部分的時間都浪費在飛來飛去，搜集景點紀念照，就連來到威基基海灘都只是踏踏浪花，精挑細選的比基尼連下水的機會都沒有就要回家了。

放棄狼吞虎嚥式的貪婪，慢下腳步，選擇一個島嶼展開不一樣的旅行視野吧！像是夏威夷州首府所在地的歐胡島就是絕佳的入門選擇。來到夏威夷，若是不好好享受美麗的沙灘與海水，豈不太對不起自己？

像是全美最佳海灘票選第一名的蘭尼凱海灘（Lanikai Beach）就位在歐胡島的東部，從威基基開車上高速公路，往東越過海岸山脈後，約40分鐘後即可來到這座鮮少有觀光客、幾乎都是本地人聚集的夢幻海灘。

▲夏威夷超夢幻蘭妮卡沙灘（Lanikai Beach）。（圖／妮可魯的飛行日記提供）

「Lanikai」是夏威夷語，意為「天堂之海」。純白色的沙灘宛若天堂般動人浪漫，近乎透明的海水終年都保持著夏日般的溫度，加上沙灘的坡度十分清淺，一層層像是蕾絲裙擺般的波浪以溫柔的速度纏捲著白沙，海濤的聲音就像是胎動般平和，因此許多歐胡島居民都喜歡攜家帶眷來蘭尼凱海灘遊玩，就連剛學會走路的小嬰孩都能在媽媽的懷抱中坐在沙灘邊戲水，完全不用擔心風浪問題。

▲夏威夷超夢幻蘭妮卡沙灘（Lanikai Beach）。（圖／妮可魯的飛行日記提供）

蘭尼凱海灘的位置很隱密，海灘的出入口竟是在一整排高級住宅區的中間，因為不是公營的海水浴場，沒有更衣間、淋浴設施、餐飲等設施，熟悉蘭尼凱海灘的人們都會事先在衣服裡穿好泳衣前往，並自備草編海灘墊（夏威夷的商店都買得到）與野餐籃，在隨風搖曳的椰影下享受慵懶的日光浴。

加上夏威夷沒有工廠等污染源，海水非常純淨，就算游一整個下午也不會覺得身體黏黏的，沾在肌膚上的沙子與鹽花只要用手拍一拍就好，比基尼外面只要套上T恤與短褲就可開車回市區，天堂之海的魅力果然夢幻非凡呀！

蘭尼凱海灘位在一整排住宅區的後面，許多房子的門牌竟是衝浪板。

▲夏威夷超夢幻蘭妮卡沙灘（Lanikai Beach）。（圖／妮可魯的飛行日記提供）

▲夏威夷超夢幻蘭妮卡沙灘（Lanikai Beach）。（圖／妮可魯的飛行日記提供）

因為沒有明顯的公共停車場，開車來的遊客都是將車停在空地樹下，從這一條小徑前往海灘，這條小徑並不難找，因為所有的遊客都魚貫地進出，非常好認。

▲夏威夷超夢幻蘭妮卡沙灘（Lanikai Beach）。（圖／妮可魯的飛行日記提供）

穿過小徑，隨風搖曳的椰子樹影出現在眼前，這正是蘭尼凱海灘。

▲夏威夷超夢幻蘭妮卡沙灘（Lanikai Beach）。（圖／妮可魯的飛行日記提供）

海水溫暖又清淺，可以在岸邊玩水，也可以在不遠處的淺灘礁岩之間浮潛，我們準備了在當地超市買的便宜浮潛蛙鏡，省去找浮潛用具店租借的麻煩。

▲夏威夷超夢幻蘭妮卡沙灘（Lanikai Beach）。（圖／妮可魯的飛行日記提供）

海水的波動真的平穩又舒服，抱著浮板都快睡著了。

▲夏威夷超夢幻蘭妮卡沙灘（Lanikai Beach）。（圖／妮可魯的飛行日記提供）

▲夏威夷超夢幻蘭妮卡沙灘（Lanikai Beach）。（圖／妮可魯的飛行日記提供）

夏威夷海灘必備的草蓆，在雜貨店及超市都買得到，我們是2月去的，陽光雖美卻不毒辣，但防曬乳還是要記得塗喔! 飲料也要記得自備，因蘭尼凱海灘完全沒有攤位可購買，是一處躲在住宅區後的海灘，只有當地人和熟門熟路的少數遊客才會去。

▲夏威夷超夢幻蘭妮卡沙灘（Lanikai Beach）。（圖／妮可魯的飛行日記提供）

▲夏威夷超夢幻蘭妮卡沙灘（Lanikai Beach）。（圖／妮可魯的飛行日記提供）

來曬一下長腿姐姐美照……

▲夏威夷超夢幻蘭妮卡沙灘（Lanikai Beach）。（圖／妮可魯的飛行日記提供）

▲夏威夷超夢幻蘭妮卡沙灘（Lanikai Beach）。（圖／妮可魯的飛行日記提供）

還有日本新人來這裡拍蜜月婚紗。

▲夏威夷超夢幻蘭妮卡沙灘（Lanikai Beach）。（圖／妮可魯的飛行日記提供）

真想像當地人一樣，隨時可從自家後院搬把椅子，享受海水陽光

▲夏威夷超夢幻蘭妮卡沙灘（Lanikai Beach）。（圖／妮可魯的飛行日記提供）

回程隨手從車窗拍出去的照片，沒修圖也這樣美~

▲夏威夷超夢幻蘭妮卡沙灘（Lanikai Beach）。（圖／妮可魯的飛行日記提供）

▲夏威夷超夢幻蘭妮卡沙灘（Lanikai Beach）。（圖／妮可魯的飛行日記提供）

蘭尼凱海灘
交通: 從威基基往東邊開車約40分鐘可達

妮可魯的飛行日記
部落格粉絲團

►►► 奢華有理，享樂無罪！帶上Visa卡出發吧！

關鍵字： 夏威夷 海島 度假 妮可魯的飛行日記 達人旅遊 旅遊情報 美國旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

推薦閱讀

入住精靈帳篷！苗栗秘境營地　還有樹屋、水塔星艦超夢幻

百年秘湯！群馬縣木造溫泉旅館　達人帶你體驗「混浴風俗」

藏在永樂市場裡的築地美味　「隱藏丼」食材每天不一樣！

4隻哈士奇陪你看海！蘭嶼超療癒冰店　必吃綿密濃郁芋頭冰

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台南獨家新景點巨型泰迪熊萌炸！

最美「多良火車站」升級開放！

6米高巨人！高雄樂高工廠免門票

台中浮誇系丼飯肉肉堆成小山！

秒飛日本！高雄懷石料理免千元

通堂拉麵熄燈...拉麵全部買1送1！

花蓮20個熱門景點有超萌哈比人小屋

拿出身分證！義大樂園暑假對對碰

搭新山茶花號「一次玩日、韓」

夢幻天空之鏡！在人間也能漫步雲端

熱門行程

最新新聞更多

樂軒頂級松阪牛套餐升級不加價

台北日式燒肉店爽嗑A5和牛免5百元

上海巷弄評價第一的柳州螺螄粉！

全美第一的夢幻沙灘！在地人的島嶼天堂

達人追極光秘訣大公開！這網站快記下來

高雄超狂鹽水雞爆多配料免費加！

神戶須磨海濱水族園3大夜晚新玩法

最美「多良火車站」升級開放！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366