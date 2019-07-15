ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

如何避免出國生病？CNN提供「5大建議」...鞋子一定要穿好

ETtoday旅遊雲

▲生病。（示意圖／達志影像）
▲如何避免出國生病？CNN提供以下5個建議。（示意圖／達志影像）

文／麗塔

根據CNN報導，旅客當中大約只有20％的人出國拜訪家人或朋友會事先醫療諮詢；雖然在旅途中生病機率並不高，但是旅客還是得具備一些知識，了解應該如何避免生病，才不至於讓旅程泡湯，以下是該報導中提供的5個建議。

1.如果真的很嚴重，取消行程或許是最好的辦法

如果你真的生病很不舒服，為了避免病情惡化或是出國在外無法得到醫療協助的問題，最好把行程取消；為了避免損失，旅客可以事先買旅行險，萬一旅行地有集體性的疾病發生，或是旅程臨時取消，都可以獲得理賠。

2.事先向大使館或外交部報備

旅客出國前可以先上外交部網站登記出國資訊，萬一有緊急狀況，政府會協助連絡家屬。

▲工作。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲出國前可以先上外交部網站登記出國相關資訊，萬一出狀況，政府就可幫忙聯絡家屬。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同

3.該接種的疫苗不要省略

旅客出國特別是非洲或是南美洲，都必須接種疫苗來避免瘧疾之類的疾病，旅客必須特別留意。

4.對當地保持警覺性

旅客應該對水龍頭水、路邊小吃等等保持警覺性，也應該避免赤腳走路，因為你不知道地上是否有肉眼看不到的寄生蟲。

▲樓梯,運動。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲出國時要避免赤腳走路，才不會造成寄生蟲上身。

5.對寵物保持警覺性

CNN建議旅客最好不要隨便摸寵物，因為你不知道他們身上是否有寄生蟲。

關鍵字： 旅遊新知 國外旅遊 CNN 出國生病

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

2020年開幕！東京餐廳推出「3D列印食用壽司」...你敢吃嗎？

瓶裝水出局！盤點「9種不該在機場買的物品」...你中槍了嗎？

就像沙漠玫瑰！「卡達國家博物館」打造連結沙漠和海洋的殿堂

死命跑仍錯過轉機怎麼辦？「這些狀況」航空公司不會補償

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台東純白帳篷只要400元、有冷氣吹

澎湖可愛打卡點巨大哈密瓜

高雄巷弄私房炒飯必點泡菜豬肉口味

南投新景點彩繪海盜村21日試營運

宜蘭平價牛排館雙拼直接放一尾魷魚

雲林私房景點趣荷花公園免費玩

中壢人都知道的冰店每年只賣6個月

新店鍋物爽嗑和牛、龍膽石斑免花2千

熱河街排隊生煎湯包一咬就噴汁！

台南玻璃屋餐廳賞夜景吃香酥鴨芋粿

熱門行程

最新新聞更多

台灣各地農曆七月限定玩法！

漫步海底隧道！澎湖水族館這樣玩

如何避免出國生病？CNN提供5大建議

桃園景觀咖啡廳看飛機＋百萬夜景！

8,000彩紙海免費拍！誠品5大打卡..

台中外埔1.5萬株薑荷花海開到10月

竟有泰奶口味！Meat Up推出珍奶..

清水限定生乳銅鑼燒咬下爆出牛奶餡

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366