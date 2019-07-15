如何避免出國生病？CNN提供「5大建議」...鞋子一定要穿好



▲如何避免出國生病？CNN提供以下5個建議。（示意圖／達志影像）

文／麗塔

根據CNN報導，旅客當中大約只有20％的人出國拜訪家人或朋友會事先醫療諮詢；雖然在旅途中生病機率並不高，但是旅客還是得具備一些知識，了解應該如何避免生病，才不至於讓旅程泡湯，以下是該報導中提供的5個建議。

1.如果真的很嚴重，取消行程或許是最好的辦法



如果你真的生病很不舒服，為了避免病情惡化或是出國在外無法得到醫療協助的問題，最好把行程取消；為了避免損失，旅客可以事先買旅行險，萬一旅行地有集體性的疾病發生，或是旅程臨時取消，都可以獲得理賠。

2.事先向大使館或外交部報備



旅客出國前可以先上外交部網站登記出國資訊，萬一有緊急狀況，政府會協助連絡家屬。



▲出國前可以先上外交部網站登記出國相關資訊，萬一出狀況，政府就可幫忙聯絡家屬。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



3.該接種的疫苗不要省略



旅客出國特別是非洲或是南美洲，都必須接種疫苗來避免瘧疾之類的疾病，旅客必須特別留意。

4.對當地保持警覺性



旅客應該對水龍頭水、路邊小吃等等保持警覺性，也應該避免赤腳走路，因為你不知道地上是否有肉眼看不到的寄生蟲。



▲出國時要避免赤腳走路，才不會造成寄生蟲上身。



5.對寵物保持警覺性



CNN建議旅客最好不要隨便摸寵物，因為你不知道他們身上是否有寄生蟲。