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草莓備貨量達1公噸　PAUL這7天草莓千層派買一送一

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▲PAUL草莓千層派。(圖／PAUL提供)
▲PAUL草莓千層派。(圖／PAUL提供)

記者黃士原／台北報導

法國PAUL麵包甜點沙龍，為慶祝7月法國國慶，並同慶品牌創立第130週年，7月8日至7月14日，特別推出期間限定、明星商品「草莓千層派」買一送一，且因應此活動，PAUL的草莓備貨達1公噸之多。草莓千層派各店每日數量有限、送完為止。

除了草莓千層派，PAUL香醇濃郁的巧克力千層派、抹茶與蜜紅豆不敗組合的抹茶千層派各自有其擁護者。PAUL千層派由兩片派皮組成方形外觀，派皮為法國直送，同時具有酥脆、鬆軟的焦糖化的層次，與滑順的卡士達醬在口中融合後既酥脆又綿密。

▲GC 每年7月14日單日限定獨賣的法國國旗原味可頌。(圖／GC提供)
▲GC 每年7月14日單日限定獨賣的法國國旗原味可頌。(圖／GC提供)

另外，Gontran Cherrier登台也滿3年了，在7月14日法國國慶當天，GC都會推出一日限定的紅、白、藍3色國旗可頌，今年翻新加碼推出「法國國旗雲朵可頌」（忠孝旗艦店與板橋大遠百店兩家門市限定），每個65元，特製的蛋白霜，讓外觀更具歡樂氣息。法國國旗雲朵可頌7月3日起開放冷凍宅配預購，而忠孝旗艦店與板橋大遠百店兩家門市7月14日單日限定販售，無開放宅配。

歡慶週年，GC另祭出優惠折扣，凡7月8日~7月16日，GC店上將商品標示為紅、白、藍三區，消費者只要在各區購買一個品項，湊齊有紅、白、藍區的商品，不限購買金額，立刻享有88折優惠價。

關鍵字： 草莓千層派 PAUL Gontran Cherrier

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PAUL這7天草莓千層派買一送一

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