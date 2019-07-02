中山意舍Buttermilk推新菜！消費滿額贈「啤酒奶昔」

▲Buttermilk摩登美式餐廳推出新菜「吮指秘製西瓜燒烤醬豬肋排」。（圖／記者徐溱謐攝）

記者徐溱謐／台北報導

台北中山意舍酒店的Buttermilk摩登美式餐廳搶搭美國國慶日風潮，在7/1推出多道全新料理。曾以美國阿嬤秘方炸雞驚豔饕客的廚藝團隊，再次玩轉美式經典菜色，將烤豬肋排結合台灣盛產的西瓜，推出風味獨具的吮指秘製西瓜燒烤醬豬肋排，大口吃肉也可以爽口不油膩。

▲Buttermilk擅長以創意料理手法及台灣食材展現「新美式料理」。（圖／記者徐溱謐攝）

Buttermilk摩登美式餐廳向來以創意料理手法展現多元有趣的「新美式料理」，結合台灣在地新鮮食材與創意手法，帶給市場嶄新食饗體驗。這次的新菜單包括吮指秘製西瓜燒烤醬豬肋排、鱒鮭魚酪梨芒果塔塔、鮪魚甘藍沙拉、黃金蟹肉餅、阿嬤炸雞比司吉超級堡，還有甜點胡蘿蔔蛋糕和密西西比花農泥巴派等。

▲鱒鮭魚酪梨芒果塔塔搭配一旁的烤麵包片，口感清爽層次豐富。（圖／記者徐溱謐攝）

吮指秘製西瓜燒烤醬豬肋排將經過12小時醃製入味的豬肋排，刷塗上獨家秘製的西瓜燒烤醬，經長時間慢火溫燻至鮮嫩多汁，肉質柔嫩，醬汁清甜爽口。鱒鮭魚酪梨芒果塔塔以挪威鱒鮭搭配台灣人喜愛的愛文芒果、酪梨，上面撒上鮭魚卵，和烤麵包片一起入口，層次豐富清爽。

▲鮪魚甘藍沙拉以微炙燒鮪魚搭配羽衣甘藍很開胃。（圖／記者徐溱謐攝）

鮪魚甘藍沙拉以台灣本地的羽衣甘藍，搭配微炙燒的鮪魚，甘藍口感微硬草本香氣濃厚，最後撒上柳橙醬汁，非常開胃。主廚親手捏的黃金蟹肉餅，滿滿的藍鑽蟹肉加入蘑菇、洋蔥、玉米揉製後下鍋油炸，金黃酥脆的外皮搭配內餡飽滿紮實的口感，沾一點自家特製的蛋黃醬，微酸的醬汁引出黃金蟹肉餅的風味。

▲黃金蟹肉餅是主廚親手捏製的，口感外酥內軟非常細緻。（圖／記者徐溱謐攝）

阿嬤炸雞比司吉超級堡以1+1大於2的雙重享受，將店內人氣招牌美國阿嬤秘方炸雞和Buttermlik比司吉，以經典美式漢堡搭配香氣濃郁的機能蛋與起司醬，碰撞出美味新關係。

▲胡蘿蔔蛋糕是美國經典甜點，威士忌焦糖則是主廚熬製的。（圖／記者徐溱謐攝）

甜點胡蘿蔔蛋糕是美式經典，同樣以台灣在地的胡蘿蔔，搭配主廚熬製的威士忌焦糖，酒香四溢的焦糖不甜膩，配上微鹹的柑橘奶油起司糖，創造出非常大人系的口味。密西西比花農泥巴派則是以盆栽甜點的概念打造，搭配上瓢蟲巧克力、新鮮薄荷葉，模樣逗趣可愛，巧克力味也非常濃厚。

▲密西西比花農泥巴派以盆栽為設計概念，模樣逗趣可愛。（圖／記者徐溱謐攝）

為慶祝美國獨立紀念日，餐廳還特別推出多種加碼活動：只要在7月1日至7月7日期間，消費單桌滿新台幣1776元（美國獨立年份），就贈送一杯「啤酒奶昔」，同時，7月的每周一至周四也推出啤酒慶典，全時段啤酒買一送一，快揪團一起來。

▼7/1~7/7只要消費滿1776元就贈送一杯啤酒奶昔。（圖／記者徐溱謐攝）