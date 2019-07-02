「全台第一座非對稱斜張橋」2020完工！夜間光雕同步放閃

▲新店安心橋取「安心」之意，預計109年完工 。（圖／新北市政府捷運工程局提供，下圖同）

旅遊中心／綜合報導

新店明年要多一座新橋了！連通安坑及新店的安心橋取「安心」之意，採單塔非對稱式斜張橋設計，形如鳥兒在新店溪洗澡時微微張開翅膀的模樣，目前也在規劃夜間光雕，從日出、夕陽到夜景都呈現不同的美，啟用後預計成為打卡熱點。



新店溪擁有乾淨豐沛的水源，更是每年冬季候鳥過境時最佳的棲息地，而安心橋最初的設計概念便源於此。新北市政府捷運工程局表示，別於一般常見的橋梁設計，安心橋為台灣首座「單塔斜張桁架複合式軌道橋」，全長為502公尺，設計上分為三個連續跨距，而最大跨距長達225公尺，為目前國內最長跨徑的軌道橋，預計於109年完工。

▲新北捷運局正同步進行安心橋夜間光雕效果規劃，未來列車行經安心橋時，除了列車本身、橋塔以及吊索會有燈光外，桁架橋也會隨著列車行進的方向逐步發光 。

安心橋設計時也考慮到與周邊景觀的契合度，因此新北捷運局正同步進行安心橋夜間光雕效果之規劃。未來列車行經安心橋時，除了列車本身、橋塔以及吊索會有燈光外，桁架橋也會隨著列車行進的方向逐步發光，於夜間觀看時將別有一番風情，相信日後無論是欣賞日出、夕陽或是夜景都別具一番風情。

另外，位於新店溪右岸的清溪河濱公園，設有棒球場，沿途的自行車道更是週末全家休閒的好去處，待安心橋開通後，將為新店區添上一處最醒目地標。至於三環六線中的安坑輕軌，整體進度57％，目標2022年通車。