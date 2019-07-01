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200克的海膽疊成一座小山　開丼「爆膽王丼」膽固醇爆表

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▲200克的海膽疊成一座小山　開丼「爆膽王丼」膽固醇爆表。（圖／記者黃士原攝）
▲開丼「爆膽王丼」膽固醇爆表，有200公克的海膽。

記者黃士原／台北報導、攝影

海膽控必看！開丼夏季以海鮮入丼，特選夏季限定的韓國馬糞海膽搭配燒肉，推出黃金海膽爆豚丼、黃金海膽牛肋丼及黃金海膽爆牛舌丼，不過最吸睛的是每日限量20份的爆膽王丼，200公克的爆量的海膽加上60公克的鱒鮭卵及燒肉片，等著大家來挑戰。

開丼首次以韓國馬糞海膽與燒肉丼搭配的新鮮組合，黃金海膽爆豚丼售價490元，把經典產品爆肉山丼與黃金海膽結合；黃金海膽牛舌丼售價490元，烤至焦香的牛舌富嚼勁，與滑順的海膽搭配也不錯；黃金海膽牛肋丼售價490元，是牛肋油花含量適中與肥美海膽結合的海陸雙饗。三款新品皆可選擇海膽加倍(每份150元)和鱒鮭魚卵(每份100元)，想怎麼吃就怎麼搭配。

▲200克的海膽疊成一座小山　開丼「爆膽王丼」膽固醇爆表。（圖／記者黃士原攝）
▲黃金海膽爆豚丼。

▲200克的海膽疊成一座小山　開丼「爆膽王丼」膽固醇爆表。（圖／記者黃士原攝）
▲黃金海膽牛肋丼。

而爆膽王丼售價1190元，每日限量20碗，多達200公克的爆量的海膽加上60公克的鱒鮭卵及燒肉片，同時配合新品上市，開丼舉辦挑戰賽活動「尋找地表最強爆膽王」，成功完食爆膽王丼的人可獲得「大膽王認證卡」，憑卡可無限次數免費兌換燒肉片系列(日出、鹽蔥、明太子燒肉丼)的肉量加倍，爽吃肉無極限。另外，憑大膽卡及健檢的收據拍照傳到粉絲團，可獲得全額現金券，活動僅到9月30日。

▲200克的海膽疊成一座小山　開丼「爆膽王丼」膽固醇爆表。（圖／記者黃士原攝）
▲黃金海膽牛舌丼。

關鍵字： 美食情報 開丼 海膽 爆膽王丼

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