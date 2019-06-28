泰國麵食又有新選擇　NARA Thai noodle bar插旗台北京站



▲NARA Thai noodle bar插旗台北京站。



記者黃士原／台北報導、攝影

繼NARA Thai Cuisine、Lady nara之後，金田餐飲6月28日再推出新創品牌「NARA Thai noodle bar」，插旗台北京站B3美食街，引進最正宗的泰國麵食料理，除了吃得到冬蔭功海鮮麵、冬蔭功海陸麵，還有取自地方特色瑪莎曼牛肉咖哩麵、清邁黃咖哩雞腿麵、曼谷甜燒松阪豬等特色風味飯料理、配菜及飲料。





▲清邁黃咖哩雞腿麵。





▲冬蔭功海陸麵。



金田餐飲4月才甫推出Lady nara 台灣首店-台北統一時代店，也成為信義區的最新打卡景點餐廳，這次為了NARA Thai noodle bar 的開店準備期間，由擁有25年的泰國料理資歷、曾於泰國Regent酒店和文華東方酒店擔任行政主廚的泰籍行政主廚Uem努姨監督餐點品質及訓練，開幕前夕，Nara Thai Cuisine泰方派出料理總監J.C 來台指導。

NARA Thai noodle bar在開幕期間也推出許多優惠，開幕首三日消費即贈配菜/飲料免費兌換券，下次消費可兌換冬蔭炸豬皮或泰式冰紅茶（二擇一），而開幕首10日，兩人來店點用雙人套餐，享開幕特價628元。