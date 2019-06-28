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彰化不二家第三代新創「不二製餅」　台中也吃得到美味蛋黃酥

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▲彰化排隊名店不二家插旗台中　6/30至7/20試營運。（圖／取自不二製餅【彰化不二家關係企業】)
▲彰化排隊名店不二家插旗台中，6/30至7/20試營運。（圖／取自不二製餅彰化不二家關係企業，以下同)

記者黃士原／台北報導

每逢中秋節都會出現誇張排隊人龍的蛋黃酥名店「不二家」，其第三代在台中設計一間更現代的店面，以新品牌「不二製餅」跟大家見面，6月30日至7月20日試營運，7月21日正式開幕，開幕前7天臉書打卡或IG上傳照片，就送一顆蛋黃酥，每日限量100顆。

台中「二不製餅」創新的外觀融合傳統食材，希望能讓客人耳目一新，同時也希望能消化一些彰化不二家的排隊人潮，不想讓黃牛趁機大賺一筆。雖然是老店新生，但業者強調販售的蛋黃酥仍是原汁原味，從蛋黃、紅豆沙到鬆軟有層次的皮，完全遵循古法，採用一樣的原料及手工製程。

▲彰化排隊名店不二家插旗台中　6/30至7/20試營運。（圖／取自不二製餅【彰化不二家關係企業】)
▲不二製餅販售的蛋黃酥仍是原汁原味，從蛋黃、紅豆沙到鬆軟有層次的皮，完全遵循古法，採用一樣的原料及手工製程。

位於彰化市中正路「不二家蛋黃酥」，只要快到中秋節時，店家門口每天都大排長龍，去(2018)年還限制一人一次只能買45顆（三盒），也讓店前造成塞車，一度讓員警前往勸導。現場排隊的民眾都說，店家的電話真的都沒在接的，只能留言，為了能馬上吃到蛋黃酥，只能乖乖到店門口排隊，真的很無奈。

▲彰化排隊名店不二家插旗台中　6/30至7/20試營運。（圖／取自不二製餅【彰化不二家關係企業】)
▲台中「二不製餅」創新的外觀融合傳統食材，希望能讓客人耳目一新。

到底「不二家蛋黃酥」有這麼好吃嗎？一名不願具名的小姐說，她從小吃到大，比別家好吃的地方，皮酥軟，飽滿的內餡自然的蛋香，甜而不膩的味道，會讓人吃了還想再吃，雖然價格也從30元一路漲到40元，但是就算吃到長胖長肉，她還是會推薦親朋好友，要吃蛋黃酥真的就要吃不二家。

台中不二製餅
地址：台中市南屯區永春東七路725號
訂購電話：04-23808199
營業時間：10:00-20:00（週三店休日）

關鍵字： 美食情報 不二家 不二製餅

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