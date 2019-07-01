全球獨賣　Eggs 'n Things芒果舒芙蕾鬆餅7/1限定登場



▲Eggs 'n Things迎接熱情仲夏的到來，在台灣獨家推出季節限定的《芒果舒芙蕾鬆餅》。(圖／Eggs 'n Things提供)



記者黃士原／台北報導

美式夏威夷料理餐廳Eggs 'n Things迎接熱情仲夏的到來，在台灣獨家推出季節限定的《芒果舒芙蕾鬆餅》，入口即化的軟綿口感，新鮮多汁的愛文芒果，搭配芒果風味醬、起士醬與清爽鮮奶油，愛吃舒芙蕾和芒果的朋友們千萬不能錯過，新品嘗鮮價398元。

Eggs 'n Things登台已屆滿一週年，陸續推出超人氣招牌《草莓鮮奶油火山鬆餅》、台灣獨家《黑森林水果鮮奶油火山鬆餅》、《火山水果法式吐司》以及春季與日本同步推出的《巧克力熔岩火山鬆餅》、《檸檬酸奶油可麗餅》等話題性餐點，《芒果舒芙蕾鬆餅》也是台灣獨家新品。



芒果舒芙蕾鬆餅由三塊剛出爐的舒芙蕾與新鮮芒果堆疊成盤，厚達4公分的蓬鬆質地，淋上甜度恰好的芒果風味醬與起士醬，一起享用時，芒果塊與微熱的舒芙蕾在口中冷熱交疊，讓人食慾大增，輕盈潤滑的鮮奶油則使舒芙蕾中的蛋香更加溫潤調和。





▲台北萬豪酒店金奇四女神芒果下午茶。(圖／台北萬豪酒店提供)

另外，台北萬豪酒店也推出夏季限定「金奇四女神」酸甜芒果下午茶，以四款芒果-鳥香芒果、水蜜桃芒果、愛文芒果、玉文芒果結合接骨木花、橙花水及鳳梨、椰子等清涼可口的夏日水果，以紳士小圓帽、神秘面紗、趣味荷包蛋、迷你冰棒的超可愛造型俏麗呈現，鹹點亦以芒果入菜，搭配油封鴨腿、炙燒干貝等美味食材，還有特製芒果調酒及芒果養生飲。

Eggs 'n Things台北微風松高店資訊

地址：台北市信義區松高路16號（微風松高店1樓）

電話：02-2725-1011 (平日全天時段開放電話訂位)