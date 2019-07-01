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鉄火牛排統一時代店開幕　7/1~7/3打卡享四人同行二人免費

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▲鉄火牛排世界牛排大賽金牌-紐西蘭肋眼。(圖／鉄火牛排提供)
▲鉄火牛排世界牛排大賽金牌-紐西蘭肋眼。(圖／鉄火牛排提供)

記者黃士原／台北報導

由頂級和牛燒肉「樂軒」取經風靡日本及紐約的立食牛排，鎖定上班族與年輕族群所推出的「鉄火牛排TEKKA STEAK」，繼新光三越A11、新竹巨城之後，將在台北統一時代開出第3家百貨店，7月1日正式開幕，7/1~7/3於鉄火牛排統一時代店消費打卡即可享四人同行二人免費；鉄火牛排新光A11與新竹巨城兩店同慶，7/1消費打卡可享四人同行二人免費。

鉄火牛排TEKKA STEAK升級以美國進口的Montague超級烤箱900度高溫炙烤，呈現2018世界牛排大賽金牌的紐西蘭草飼牛、澳洲和牛、北海道A4和牛、美國Choice等級冷藏原塊牛肉不同部位表面焦香、肉質甘甜風味。另外，可無限享用附餐湯品、和牛滷肉飯、粉圓豆花及飲料。


▲鉄火牛排主打高達攝氏900度的超級烤箱，造就外酥內嫩。(圖／鉄火牛排提供)

除了主打牛排套餐，為讓台北信義區型男靚女及都會上班族無罪惡感食肉，鉄火牛排獨家於統一時代百貨推出「纖体系套餐」，每客250元+10%起，選用油脂含量低的菲力牛肉、丹麥豬里肌、雞胸肉，以舒肥方式低溫烹調再略微香煎，搭配各色蔬菜及特調醬汁。

關鍵字： 美食情報 鉄火牛排 牛排美食

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