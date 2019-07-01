ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

破15萬噸海上巨無霸來了！雲頂郵輪「世界夢號」1日抵高雄

ETtoday旅遊雲

▲逾15萬噸「世界夢號」首度抵臺 。（圖／雲頂郵輪提供）

▲逾15萬噸「世界夢號」今（1）日抵高雄港。（圖／雲頂郵輪提供，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

雲頂郵輪集團旗下星夢郵輪「世界夢號」今（1）日首抵高雄港，排水量超過15萬噸的「海上巨無霸」，更以業界首創「母港兼掛靠港」全新的營運模式經營基隆、高雄雙港，今年暑期限定3航次分別前往那霸、石垣島2大日本著名景點。

▲逾15萬噸「世界夢號」首度抵臺 。（圖／雲頂郵輪提供）

▲排水量達150,695噸的「世界夢號」，更刷新台灣港群母港郵輪的最高噸位之紀錄。

雲頂郵輪集團表示，今年雲頂郵輪持續擴大佈局規模，除了麗星郵輪之外，更首度規劃高端品牌「星夢郵輪」來台運營，旗下豪華郵輪「探索夢號」以及「世界夢號」相繼展開首航，其中，排水量達150,695噸的「世界夢號」，更刷新台灣港群母港郵輪的最高噸位之紀錄。

▲逾15萬噸「世界夢號」首度抵臺 。（圖／雲頂郵輪提供）

▲星夢郵輪以「船中豪華船」設計概念出發，打造「The Palace皇宮」貴賓專屬區域，擁有歐式訓練管家。

星夢郵輪「世界夢號」台灣三航次以業界首創「母港兼掛靠港」的全新模式營運，7月1日、7月8日以及8月26日，將分別以高雄、基隆作為母港，每航次均引領超過四千名臺灣旅客前往那霸、石垣島兩大日本景點。

此外，預計2021年下水的「環球級」巨輪最高載客量可達9,000名旅客，結合頂尖科技的「智慧客房」也首度亮相，擁有2,500間客房，包括庭苑別墅、行政套房、豪華套房等眾多房型。而以「船中豪華船」概念打造的「The Palace皇宮」貴賓專屬區域則設有151間尊貴套房。

▲逾15萬噸「世界夢號」首度抵臺 。（圖／雲頂郵輪提供）

▲「環球級」郵輪的智慧客房，搭載多項人工智慧科技。

「環球級」郵輪客房在設計中亦融入了眾多頂尖的人工智慧科技，包括：藍牙門鎖、智慧家居系統等，旅客可以通過智慧型手機、語音辨識、觸控式螢幕完成燈光調節、溫度控制等功能選擇；客房內亦設有智慧感測器，自動識別房內是否有人，實現節能環保以及保持舒適溫度；空調系統亦配備三個送風口以實現最佳的氣流輸送。

關鍵字： 郵輪旅遊 雲頂郵輪 世界夢號 遊輪旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台中韓式烤肉吃到飽能免費穿韓服！

史迪奇主題商店快閃台北27天！

桃園古早味鴨肉麵鮮嫩甜美只要50元

高雄必吃奶油松露野菇厚培根管麵

5種彰化一日遊隱藏版行程全免費！

大草原超好拍！嘉義製材所30日開放

特搜「雙北」免費夏日戲水天堂！

嘉義綠盈牧場高cp50元玩整天

逢甲排隊蔥油餅有9種口味小份30元

拿出身分證！義大樂園暑假對對碰

熱門行程

最新新聞更多

雲頂郵輪「世界夢號」1日抵高雄！

鉄火牛排統一時代店開幕

工會：凱道晚會是慶功或造勢明揭曉

呷茶7/3微風南山開幕獨家推出迴香

Eggs 'n Things推芒果舒..

星球工坊攜手KiKi推椒麻口味爆米花

食材新鮮！台中高CP值平價日式料理

Lady M 8月下旬插旗台中

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366