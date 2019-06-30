倫敦超夢幻「玻璃泡泡屋餐廳」　坐在魔幻水晶球賞泰晤士河景

▲倫敦COPPA CLUB泡泡玻璃屋餐廳夜景。（圖／翻攝自IG@coppaclub）

旅遊中心／綜合報導

想在倫敦尋找一間氣氛好情調佳的餐廳嗎？緊鄰泰晤士河畔的餐廳「COPPA CLUB」，在戶外露台打造8座泡泡玻璃屋，讓旅客可以坐在水晶球一邊用餐，邊欣賞泰晤士河日夜絕美風景。

▲倫敦COPPA CLUB泡泡玻璃屋餐廳很有人氣。（圖／翻攝自IG@coppaclub）

COPPA CLUB在倫敦本就小有名氣，是泰晤士河畔很受歡迎的河景餐廳。店家以愛斯基摩人的冰屋為靈感，設計出8座泡泡玻璃屋放置在露台區，半圓形的玻璃屋內隨著季節不同，也會變更家具設置，有時是舒適小型懶人沙發坐墊、沙發，或籐編桌椅，到冬天時又換成帶有絨毛靠墊的華貴沙發座，展現低調奢華。

▲倫敦COPPA CLUB泡泡玻璃屋餐廳可以看到倫敦塔橋。（圖／翻攝自IG@coppaclub）

▲倫敦COPPA CLUB泡泡玻璃屋餐廳白天風景。（圖／翻攝自IG@coppaclub）

想要在玻璃泡泡屋用餐，更推薦在夜晚時前往，當夜幕降臨，餐廳更會裝飾昏黃的LED燈，為玻璃屋增添浪漫氛圍，旅客可以在這裡一邊享用餐點，邊欣賞泰晤士河夜色，更能遠看倫敦塔橋的迷人夜景，成為情侶最愛餐廳，更有許多人選擇此作為求婚地。

COPPA CLUB Tower Bridge

地址：Coppa Club, 3 Three Quays Walk,Lower Thames Street, London, EC3R 6AH

營業時間：

週一至週四 7:30am – 11pm

週五 7:30am – 12am

週六 9am – 12am

週日 9am – 10:30pm

官網：https://www.coppaclub.co.uk/towerbridge/

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