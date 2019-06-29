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7公尺凱蒂貓現身東京淺草！還有超萌Hello Kitty人力車讓你拍

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▲▼Sanrio Gift Gate 浅草店。（圖／翻攝自日本三麗鷗家族官網）

▲Sanrio Gift Gate 浅草店。（圖／翻攝自日本三麗鷗家族官網）

記者蔡玟君／綜合報導

Kitty迷到日本又有新景點可以朝聖了！日本三麗鷗家族在東京淺草打造全新三麗鷗專賣店「Sanrio Gift Gate 浅草店」，已於4月底正式開幕，不僅有超過800種Hello Kitty與三麗鷗家族周邊商品，還有Kitty造型人力車，讓旅客可以盡情拍照打卡！

「Sanrio Gift Gate 浅草店」於4月正式開幕，店鋪外觀設計也很吸睛，在一片綠茵中，高7公尺的Hello Kitty抱著蘋果的門面造型，成為秒殺所有人相機記憶體的好拍場景，也成為古色古香的淺草地區一抹亮麗新風景。

▲▼Sanrio Gift Gate 浅草店。（圖／翻攝自prtimes）

▲Hello Kitty造型人力車。（圖／翻攝自prtimes）

在占地40坪的Sanrio Gift Gate 浅草店共有2層樓，以Hello Kitty為主視覺，同時販售以Kitty貓為主的周邊商品，更推出淺草店限定商品。而店內另一吸睛亮點，就是Hello Kitty造型的人力車，來到淺草地區，可看到人力車載著觀光客穿梭在大街小巷，是當地的人文亮點，因此店家也特別設計Hello Kitty造型人力車，不僅原本用來擋雨遮陽的遮布變成大型Kitty頭，連掛在人力車上的燈籠和輪子都是Kitty造型，讓旅客可以來這裡盡情拍照。

地址：東京都台東区浅草1-17-5
交通方式：東京メトロ銀座線　浅草站歩行約3分
營業時間：早上9點至晚上19點

關鍵字： 淺草 東京旅遊 日本旅遊 日韓風 三麗鷗家族

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