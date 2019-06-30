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在發呆亭看療癒系水之庭園　「虹夕諾雅谷關」公共空間4大亮點

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▲▼虹夕諾雅谷關。（圖／虹夕諾雅谷關提供）

▲虹夕諾雅谷關將在30日開幕，打造讓旅客能夠長期停留的地方。（圖／星野集團提供）

記者徐溱謐／台中報導

虹夕諾雅谷關是星野集團在台灣的首間飯店，即將在6/30正式開幕。除了擁有私人半露天溫泉的客房外，公共空間就有4大亮點設計，希望能打造讓旅客長期停留的地方，忘記平常的煩心事，包括調暗照明設備，盡量讓旅客感受到自然光；佔地廣闊的「水之庭園」以湧水設計，走到哪都能聆聽流水聲音，透過各種意象為旅客營造「超乎日常」的感受。

▲▼虹夕諾雅谷關。（圖／記者徐溱謐攝）

▲度假村的公共空間以各種意象打造超乎日常的氛圍。（圖／記者徐溱謐攝）

飯店公共空間運用豐沛的溫泉與台灣中央山脈的泉水進行設計，谷關溫泉常年噴湧從不枯竭，整年都有穩定的湧泉量，為無色無味的鹼性碳酸泉，對肌膚的刺激較小，也被譽為「美肌之湯」。

▲▼虹夕諾雅谷關。（圖／記者徐溱謐攝）

▲公共浴池以谷關的鹼性碳酸泉加上山泉水，供應定溫40度的溫泉。（圖／記者徐溱謐攝）

度假村內的公共浴池以溫泉水加上山泉水供應定溫40度的溫泉，男湯和女湯的內部空間設計相似，分為室內浴池和室外浴池，且全都是裸湯。由於台灣多數人並不習慣全裸泡湯，因此造景有許多蜿蜒的設計，打造隱密性較高的區塊，讓旅客可以選擇自己喜歡的位子，裡面的木頭包括池緣、小椅凳和沖水的小木桶都是檜木。

▲▼虹夕諾雅谷關。（圖／記者徐溱謐攝）

▲室內浴池和室外室外皆為裸湯，室外以蜿蜒的設計打造較私密的空間。（圖／記者徐溱謐攝）

▲▼虹夕諾雅谷關。（圖／記者徐溱謐攝）

▲淋浴用的小板凳和小木桶都是檜木做的。（圖／記者徐溱謐攝）

▲▼虹夕諾雅谷關。（圖／星野集團提供）

▲虹夕諾雅谷關水之庭園。（圖／星野集團提供）

「水之庭園」是整個度假村占地最廣的區域，總共有64棵杉樹，湧泉設計的水流由上往下，走到每個地方聽到的水聲都不一樣，中間還有許多「發呆亭」讓遊客走累了可以休息，一旁還有露天游泳池可以戲水，也有供應簡單的餐點飲料，靠近客房區的區域種滿竹林，沿著彎曲的木棧道就能走回自己的私人臥房。

▲▼虹夕諾雅谷關。（圖／記者徐溱謐攝）

▲水之庭園裡有許多發呆亭，讓遊客可以休息。（圖／記者徐溱謐攝）

▲▼虹夕諾雅谷關。（圖／記者蔡玟君攝）

▲從發呆亭可以欣賞水之庭園的綠林很療癒。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼虹夕諾雅谷關。（圖／記者徐溱謐攝）

▲流動的泉水讓庭園的不同角落都有不一樣的水聲。（圖／記者徐溱謐攝）

「風之間」是住宿區4樓中間一個放著小沙發的公共空間，在這裡可以眺望整座庭園景色，選一個自己最喜歡的角度看整個水之庭園，坐在沙發上吹著微風，即使什麼都不做也可以讓心靈豐足。

▲▼虹夕諾雅谷關。（圖／記者徐溱謐攝）

▲風之間可以一覽整個庭園景觀，感受涼風吹拂。（圖／記者徐溱謐攝）

除了舒適的公共空間外，度假村也有提供精緻的餐點，將台灣當地常見的食材和日本料理的烹調手法相結合，打造出創新美味兼具的美食。例如南蠻醃鱘龍魚就是使用谷關在地上等魚種，油炸過後鎖住魚肉的鮮美滋味，不僅沒有腥味、土味，味道獨特的南蠻醃漬醬汁也讓原本清淡的味道帶來新變化。

▲▼虹夕諾雅谷關。（圖／記者徐溱謐攝）

▲度假村的餐點將台灣當地常見的食材和日本料理的烹調手法相結合。（圖／記者徐溱謐攝）

▲▼虹夕諾雅谷關。（圖／記者徐溱謐攝）

▲南蠻醃鱘龍魚。（圖／記者徐溱謐攝）

餐點的部分分為套餐和單點，套餐每天晚上5點半和7點半供應，每份價格3800元加15%的稅金和服務費；單點的餐點有約20種台日料理，價位落在300至2000元之間，每天晚上5點半到8點半都有供應，預約時間以半小時為單位分為8個時段。

►►虹夕諾雅谷關搶先看！5種房型「半露天私人湯屋」　6/30開幕

虹夕諾雅谷關
地址：台中市和平區博愛里東關路一段溫泉巷16號
官網：https://hoshinoya.com/guguan/zhtw/

▼ 虹夕諾雅谷關大廳。（圖／記者徐溱謐攝）

▲▼ 虹夕諾雅谷關。（圖／記者徐溱謐攝）

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