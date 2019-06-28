虹夕諾雅谷關搶先看！5種房型「半露天私人湯屋」　6/30開幕

▲星野集團在台灣首間「虹夕諾雅谷關」將在30日開幕。（圖／星野集團提供）

記者徐溱謐／台中報導

在日本經營渡假村和旅店的星野集團首次來台，選中溫泉水量豐沛的谷關，在此打造豪華溫泉度假村「虹夕諾雅谷關」。《ETtoday新聞雲》搶先帶大家直擊渡假村的5種房型，每種房間都有各自的特色和客群，但共同的目標都是讓旅客來到這裡可以徹底地放鬆，在充分的休息後，找回元氣滿滿的自己，預計於30日正式開幕。

▲虹夕諾雅谷關的客房設計都是希望旅客可以徹底放鬆。（圖／記者徐溱謐攝）

虹夕諾雅谷關共有50間客房，館內的所有房間均設有半露天溫泉，讓賓客盡情享受無循環天然溫泉，也就是純天然溫泉，無人工加水加熱或回收溫泉用水再利用等處理。多數客房為樓中樓式設計建築，其中一層是臥房以及和室或小客廳，另一層則是設有「半露天湯屋」的溫泉專用樓層，讓住客可以邊享受私人溫泉，邊欣賞窗外美景。

▲每個房間都有私人的半露天溫泉湯屋，還能欣賞山中美景。（圖／星野集團提供）

度假村裡最基本的房型是標準雙人房「水明」，客廳及臥室位於同一樓層，雖為積層堆疊的建築設計，卻呈現Villa的度假空間感，坐在大面積的落地窗前，彷彿能忘記一切煩憂；樓下的空間則是溫泉專用區，半露天的空間設有通風的百葉窗，溫泉池旁也有泡湯後休息的長凳和淋浴空間。

▲虹夕諾雅谷關客房內均運用大片落地窗設計，讓自然光灑入室內。（圖／記者蔡玟君攝）

▲溫泉專用層的湯屋裡有長凳可以休息。（圖／記者蔡玟君攝）

館內的三人房名為「風音」，設有3張獨立的單人床，適合小家庭或是閨蜜3人出遊時入住。房間設計同樣是樓中樓，客廳則是虹夕諾雅原創的和式客廳，也比「水明」多一個陽台的空間，大家可以一起坐在長型沙發上吹風聊天，樓下溫泉專用層則和「水明」大同小異。

▲「風音」房型設有3張獨立的單人床。（圖／記者蔡玟君攝）



▲客廳是虹夕諾雅原創的和式客廳，還多了一個陽台空間。（圖／記者蔡玟君攝）

「月見」房型則是專為溫泉愛好者設計的，同樣是雙人房空間設計，但溫泉專用區是其他房型的2倍寬敞，全館只有5間。半露天的湯屋除了基本的長凳外，還多放了一張沙發，泡湯累了就可以直接在旁邊休息，湯屋後方還多一個榻榻米空間，躺在上面欣賞窗外風景也能很放鬆，是只有「月見」房型才有的獨家設計。

▲「月見」房型最大的特色是2倍寬敞的湯屋空間。（圖／記者徐溱謐攝）

▲湯屋後方還有一個榻榻米空間可以休息。（圖／記者徐溱謐攝）

所有房型中唯一不是樓中樓設計的就是可以住4個人的「山霞」，是特別為行動較不便的長輩或兒童所設計的無障礙房型，房內有2間臥室，即使擺放4張單人床，空間仍相當寬敞舒適，另外還有明亮開放的和室地板客廳和開闊的景觀露台，很適合全家大小一起入住。

▲「山霞」是唯一的平面房型，有2間臥房。（圖／記者徐溱謐攝）

度假村中最獨一無二的房型就是「森羅」，總坪數達216坪，將2間雙人房連通，中間還有一間可以變成臥房空間的和室，最多可以入住7個人，寬敞的露台上還放了個大長桌，很適合一家人一同前來慶祝特殊節日時使用，平常也能一起在山林鳥鳴中享受悠閒時光。

▲2間臥房中間的和室可以變成臥房空間。（圖／記者徐溱謐攝）

▲露台上的長桌可以作為聚會空間。（圖／記者徐溱謐攝）

虹夕諾雅谷關

地址：台中市和平區博愛里東關路一段溫泉巷16號

官網：https://hoshinoya.com/guguan/zhtw/