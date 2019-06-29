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快閃27天！台北超萌「史迪奇主題商店」　還能抽造型行動電源

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文／Sharelife分享生活
圖／史迪奇全台大酷搜粉絲專頁勾商店粉絲專頁史迪奇粉絲專頁

相信大家對迪士尼動畫或電影《星際寶貝》這隻來自外太空、讓人頭疼古靈精怪卻可愛滿點的「626號實驗品」不陌生吧？

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）　

現在牠將要來台北與大家見面囉！但是萌萌的牠可是行程滿滿，只有在今年6月25日至7月21日進駐新光信義A11館一樓。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

雖然是期間限定的主題快閃店，但現場可是有超過百樣的史迪奇特色商品，決不會讓粉絲們空手而歸唷！據小編得知有夏威夷風的萬用滑鼠墊和手機氣囊支架，療癒3C使用者心靈；Stitch500片造型拼圖，看你對這愛惡作劇的外星生物了解程度，拼出牠最可愛的模樣；甚至還可以把牠帶著走，四款極美的手機殼，另有客製化的打印文字與手機包膜服務，還有眾多辦公室小物、美顏自拍補光燈、立體化妝包、輕巧重低音藍芽喇叭等等，STITCH的FANS們還不準備好荷包，來捕獲這萌物帶回家好好疼愛療癒你的心啦！

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

好禮真的拿不完呀！除了開幕消費滿1,500元不手軟送粉絲「史迪奇雲朵USB傳輸線保護套」外，6月5日至7月7日在「STITCH主題快閃店拍照區」還有彩繪梳子可拿，與史迪奇穿著夏威夷草裙派對裝拍照打卡，有機會抽價值超過千元的史迪奇造型行動電源等，這暑假快來和這星際寶貝相見吧！

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此

關鍵字： Sharelife分享生活 史迪奇主題商店 台北市旅遊 新光信義A11館

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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