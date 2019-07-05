全球首展在華山！金田一少年事件簿7/7開跑　結合VR身歷其境

文／Sharelife分享生活

圖／金田一少年之事件簿密室偵探大展粉絲專頁

《金田一少年事件簿》從1992年連載目前已超過26年了，在偵探屆與柯南的地位可說是不分軒輊呢！

這次首展是台灣展策團隊和日本原始版權方－講談社和三位作者經歷三年協調，終於取得展覽開發設計和授權，因《金田一少年》漫畫可是從來沒有對外舉辦過展覽，光它的漫畫銷售量就破全球一億冊，粉絲遍及全球各地，難得機會可要好好把握唷！

本次展覽使用「裝置藝術場景」展現出七大命案密室現場，並搭配「VR」及「手機」互動解謎，全部充滿詭異恐怖場景與事件環環相扣，不僅考驗粉絲們的推理思考，還有拍照區可以盡情紀錄，另有周邊商品含蠟燭、T恤、包包等，更有獨家限量絕版的鋅和金磁鐵套組，讓朋友們一次把「驚悚推理漫畫代表作」收藏回家。

為了先滿足大家期待的雀躍心情，搶先曝光部分詭秘的展覽空間，及佈滿200朵血色玫瑰故事場景、悲戀湖事件投影劇場、魔術列車殺人事件密室等，最常見是兇手精心設計的不在場證明，更讓是讓大小朋友們可以盡情絞盡腦汁解謎。

展冊團隊還與國內多位本格派小說家和博物館學家謝哲青及知名網紅Howhow等，對作品有高度愛好的達人們一同參與內容化身為導讀人，在不同的故事中帶領民眾們在高校生金田一的推理世界大放光彩。

「金田一少年之事件簿偵探大展」詳情請至粉絲專頁查詢

期間：108年7月7日(日)至10月6日(日)

時間：10：00到18：00

地點：華山Laugh & Pease Factory (原東3)

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此）