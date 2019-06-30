香港奢華住宿新選擇！「8成客房」看得見維多利亞海景

▲香港瑰麗酒店今年3月開幕。（圖／香港旅遊局提供，以下皆同）



旅遊中心／綜合報導

到香港玩，今年又多了住宿新選擇！九龍維港海旁中心位置的「香港瑰麗酒店」今年3月開幕，位於集藝術、設計和概念零售區為一體的Victoria Dockside，65層高摩天大樓擁有無敵海景，共含413間客房，8個餐飲及酒廊選擇，開幕後勢必成為創意和文化新地標。

▲Kohn Pedersen Fox 建築事務所為酒店設計了65層的摩天外觀。



Kohn Pedersen Fox 建築事務所為酒店設計了65層的摩天外觀，當中近8成客房抱擁維多利亞海港的壯麗景色，其餘則能眺望綠意盎然的九龍山頂，感受獅子山以及遠處山脈的風貌，訂房網平日房價大約是新台幣18,000元。

▲酒店各處展示著藝術大師的作品，襯托出酒店的歷史、位置和建築。

酒店各處展示著藝術大師的作品，襯托出酒店的歷史、位置和建築，包括 Henry Moore、 英國藝術家 Damien Hirst、中國藝術家王克平、以及土生土長的香港藝術家石家豪，大師作品共同營造出府邸般的精緻感。

▲瑰麗酒店位置得天獨厚，巧妙運用戶外景觀草坪、蒼翠的花園和露台，呈現擎天莊園的典雅特色，創造出一個真正的現代莊園。



香港瑰麗酒店位置得天獨厚，更巧妙運用戶外景觀草坪、蒼翠的花園和露台，呈現擎天莊園的典雅特色，創造出一個真正的現代莊園，提供宛如入住奢華府邸般私密舒適，同時享有偌大呼吸的空間。此外，休閒設施包括瑰麗酒店創立的 Asaya也將於2019年秋季啟用。

香港瑰麗酒店

地址：尖沙咀梳士巴利道前新世界中心大廈

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