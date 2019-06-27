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影／香港城市文藝綠洲！「1881公館」週末3D光影秀免費看

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▲1881公館每週五、六、日晚都看得到3D光影滙演「海港 ‧ 故事」。（影／香港旅遊局提供）

▲1881公館。（圖／香港旅遊局提供）

▲香港尖沙咀廣東道的「1881」，為近120年歷史的前水警總部重新改造。（圖／香港旅遊局提供）

記者彭懷玉／台北報導

香港尖沙咀廣東道的「1881」，為近120年歷史的前水警總部重新改造，13萬呎空間中，集結國際品牌名店、時尚食府、古蹟酒店，以及一座以古蹟為主題的展覽館，2019年5月才由香港富衛集團接手，重新命名為「1881公館」，為慶祝開幕，每週五、六、日晚上8點30分都看得到3D光影滙演「海港 ‧ 故事」。

作為東方之珠的香港由漁港發展成世界聞名的大都會，維多利亞港的地位自然功不可沒，「海港 ‧ 故事」由3D 光影滙演投射於古蹟外牆，繽紛色彩且張力十足的片段，靈感就源自水警總部的歷史和維多利亞港，透過光影轉換，呈現了維多利亞港多變的城市景觀。

「1881」百年期間中，現址自1880年代起至1996年，除二次世界大戰時期外，一直為香港水警總部，一共由五幢建築組成，包括前水警總部主樓、前馬廐、前時間球塔、舊九龍消防局及舊九龍消防局宿舍，現在集結了國際品牌名店、時尚食府、古蹟酒店，以及一座以古蹟為主題的展覽館，展現出另番風貌。

置身歷史悠久的建築內，1881公館也像是城市裡躲避喧囂的綠洲，旅客可到優雅的花園漫步、欣賞殖民時期的維多利亞式建築，在優美的環境中偷得浮生半日閒。

1881公館即日起於每週五、六和日以及公眾假期晚上8點30分放映「海港 ‧ 故事」，同時向香港顯赫的歷史及歷年來重要里程碑致敬。若有到香港玩，別忘了來這裡浸染一下文化氣息，了解香港的古往今來。

3D光影滙演「海港 ‧ 故事」
時間：逢星期五、六、日及公眾假期晚上8時30分
地點：1881公館（九龍尖沙咀廣東道2A）

關鍵字： 香港旅遊 亞洲旅遊 大陸旅遊 1881公館

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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